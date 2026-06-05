FOTO | Bărbatul din Alba Iulia care a provocat un SCANDAL uriaș într-un bloc din oraș a fost ARESTAT preventiv: S-a îmbătat mangă și a lovit până la epuizare ușa unei femei

Bărbatul din Alba Iulia care a provocat un SCANDAL uriaș într-un bloc din oraș a fost ARESTAT preventiv: S-a îmbătat mangă și a lovit până la epuizare ușa unei femei

Un bărbat din Alba Iulia a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încălcat un ordin de protecție și a distrus ușa apartamentului unei femei, pe data de 3 iunie 2026.

Aflat în stare avansată de ebrietate, acesta s-a deplasat la locuința victimei la miezul nopții, a lovit ușa cu pumnii și picioarele până a spart-o și a provocat un scandal uriaș în bloc, provocând teamă celorlați locatari.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

La data de 04.06.2026, poliţiştii din cadrul Poliţiei mun. Alba Iulia – Biroul de Investigaţii Criminale au dispus măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore față de un bărbat bănuit de comiterea infracțiunilor de:

– distrugere, prev. de art. 253 alin. 1 C.pen. ş

– încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie a măsurilor dispuse, prev. de art. 18 alin. 1, rap. la art. 12 alin. 1, lit. c din Legea nr. 26/2024, cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.

Din probele administrate a rezultat aceea că, la data de 03.06.2026, în jurul orei 23:00, în timp ce se afla într-o avansată stare de ebrietate, persoana în cauză a încălcat prevederile ordinului de protecţie emis de Judecătoria Alba Iulia prin Sentinţa Civilă nr. 5452/CC/2026, din data de 24.04.2026, pronunţată în dosarul civil nr. 3652/176/2026, întrucât, deşi avea obligaţia de a păstra o distanţă minimă de 5 metri, s-a deplasat în faţa uşii de acces a apartamentului în care locuieşte persoana vătămată, pe care a lovit-o puternic cu pumnii şi picioarele, cauzând astfel distrugerea acesteia, proferând totodată şi injurii la adresa persoanei vătămate.

Având în vedere probatoriul administrat, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, bărbatul în cauză dobândind calitatea de inculpat, iar la data de 04.06.2026 s-a solicitat luarea măsurii preventive a arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, cererea fiind admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia.

În ceea ce priveşte motivele concrete pentru care procurorul a solicitat luarea măsurii preventive, menţionăm că fapta presupus a fi comisă de bărbatul în cauză este una gravă, întrucât la mai puţin de două luni de la pronunţarea sentinţei civile de admitere a cererii de emitere a unui ordin de protecţie în favoarea victimei, inculpatul a dat dovadă de o indiferenţă crasă faţă de dispoziţia instanţei de judecată, încălcând obligaţiile impuse, fiindu-i practic indiferent că nesocoteşte prin acţiunile sale, interdicţiile stabilite.

De asemenea, referitor la circumstanţele comiterii faptei, menţionăm că încălcarea ordinului de protecţie s-a realizat într-o modalitate agresivă, întrucât bărbatul, aflat în stare de ebrietate, a distrus prin lovituri cu pumnii şi picioarele uşa de acces în imobilul persoanei vătămate, proferând în tot acest timp injurii faţă de aceasta şi faţă de locatarii imobilului, la o oră târzie, la care majoritatea persoanelor se odihnesc, întreţinând astfel un climat de teroare, având în vedere că inculpatul este cunoscut în rândul vecinilor săi ca o persoană agresivă şi conflictuală.

Nu în ultimul rând a fost avută în vedere perseverenţa infracţională a inculpatului, acesta suferind multiple condamnări, preponderent pentru infracţiuni contra patrimoniului, însă şi pentru fapte comise cu violenţă, acesta fiind în trecut inclusiv încarcerat. Suplimentar, faţă de autor s-a dispus în luna aprilie a anului 2026 trimiterea în judecată sub aspectul săvârşirii de violenţe fizice asupra aceleiaşi persoane vătămate, existând totodată înregistrat pe rolul unităţii de parchet un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunii de ameninţare asupra acelaiaşi victimei.

Precizăm că aceste activități sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, și nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie, potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

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