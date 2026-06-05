FOTO | MilitArt revine la Palat! Istorie, aventură și o vară întreagă de povești și excursii: Au început înscrierile pentru tabăra de zi pentru copii
MilitArt revine la Palat! Istorie, aventură și o vară întreagă de povești și excursii: Au început înscrierile pentru tabăra de zi pentru copii
MilitArt revine în această vară la Palatul Principilor Transilvaniei cu trei serii de tabere de zi dedicate copiilor din ciclul primar. Istoria, meșteșugurile, excursiile și joaca se întâlnesc într-un program construit special pentru copiii care vor să descopere lumea dincolo de ecrane.
Pe scurt, îi scoatem din fața ecranelor și îi trimitem într-o călătorie prin istorie. Una în care pot bate monede romane, pot realiza signacule, își pot confecționa propriile coronițe princiare, pot decora ghivece cu flori și pot descoperi, prin joacă, locuri și povești pe care altfel le-ar întâlni doar în manuale.
Baza noastră rămâne Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia, unde copiii își vor petrece cea mai mare parte a timpului, într-un spațiu sigur și prietenos, construit pentru explorare, învățare și lucru în echipă.
Dar nu stăm doar între zidurile Palatului.
În fiecare serie plecăm la drum. Vizităm obiective culturale și turistice, intrăm în ateliere, cunoaștem artiști și producători locali și descoperim împreună locuri care merită văzute măcar o dată în viață. Printre destinațiile din prima experiență de tabără MilitArt se numără Cetatea Devei, Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva și Muzeul ASTRA din Sibiu, universul designului și poveștilor din lemn la atelierul ȘEZI din Hăpria, dar și alte locații care îi vor încânta pe cei mici.
Calendarul taberelor
Seria I: 22 – 26 iunie
Seria II: 13 – 17 iulie
Seria III: 27 – 31 iulie
Programul se desfășoară între orele 08:00 și 16:00, cu posibilitatea de a aduce copiii începând cu ora 07:30 și de a-i prelua până la 16:30. În tarif sunt incluse două gustări și masa de prânz. Locurile sunt limitate pentru fiecare serie.
Pentru înscrieri și informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 0371 337 148 sau direct la sediul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia, din Cetatea Alba Carolina, se arată într-un comunicat de presă.
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