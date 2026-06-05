Actualitate

Nicolae Stanciu, naș pentru Dennis Man, colegul său de la naționala României: Când va avea loc nunta

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Nicolae Stanciu, naș pentru Dennis Man, colegul său de la naționala României: Când va avea loc nunta

Dennis Man și Alexandra Grigoriță se pregătesc pentru unul dintre cele mai importante momente din viața lor, nunta fiind programată pe 18 iunie 2026, într-o locație exclusivistă de lângă Timișoara.

În centrul atenției se află însă și alegerea nașilor: mijlocașul naționalei României, albaiulianul Nicolae Stanciu, și soția sa, Andreea, vor avea acest rol special.

Fotbalistul lui PSV a trimis deja invitațiile pentru marele eveniment, iar prezența lui Stanciu ca naș confirmă relația apropiată dintre cei doi internaționali români. După meciul România – Țara Galilor, Stanciu își va îndrepta atenția către ceremonia care va reuni numeroase nume importante din fotbalul românesc.

Petrecerea va avea loc la Flonta Orangerie, cea mai nouă sală de evenimente din Complexul Flonta, inaugurată în această primăvară. Locația impresionează prin designul modern bazat pe sticlă, lumină naturală și vegetație, fiind amplasată într-un cadru spectaculos, cu lac, ponton pentru ceremonii și grădini generoase.

Dennis Man și Alexandra Grigoriță formează un cuplu de peste zece ani, iar logodna a avut loc în toamna anului trecut. Acum, cei doi sunt gata să își unească destinele, avându-i alături, în calitate de nași, pe Nicolae și Andreea Stanciu.

sursa: Pro Sport

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Ucraina își asumă incidentul din Portul Constanța: O dronă navală scăpată de sub control a ajuns pe litoralul românesc, explodând în zona portuară

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

în

5 iunie 2026

De

Ucraina își asumă incidentul din Portul Constanța: O dronă navală scăpată de sub control a ajuns pe litoralul românesc, explodând în zona portuară Forțele Navale ale Ucrainei au confirmat oficial că ambarcațiunea fără pilot care a explodat în Portul Constanța aparținea armatei ucrainene. Potrivit autorităților de la Kiev, drona navală a pierdut controlul în timpul […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | Explozie puternică cauzată de o dronă în portul Constanța: Mobilizare masivă din partea autorităților. Precizările DSU

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

5 iunie 2026

De

Explozie cauzată de o dronă în portul Constanța: Mobilizare masivă din partea autorităților. Precizările DSU O dronă maritimă s-a autodetonat în apropierea unor terminale petroliere, determinând activarea Planului Roșu de intervenție și transmiterea unui mesaj Ro-Alert către populație, în Constanța, astăzi, 5 iunie 2026. Misiunea este în dinamică. Drona marină ar fi de producție ucraineană […]

Citește mai mult

Actualitate

Nicușor Dan i-ar fi trimis surorii lui aproape 28.000 de euro, din banii donați în campania electorală. Cazul a ajuns la Parchetul General

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

5 iunie 2026

De

Nicușor Dan i-ar fi trimis surorii lui aproape 28.000 de euro, din banii donați în campania electorală. Cazul a ajuns la Parchetul General O tranzacție financiară efectuată de Nicușor Dan în timpul campaniei electorale din 2025 a intrat în atenția Autorității Electorale Permanente și ulterior a Parchetului General. Ar fi vorba despre un transfer de […]

Citește mai mult