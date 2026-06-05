Nicolae Stanciu, naș pentru Dennis Man, colegul său de la naționala României: Când va avea loc nunta

Dennis Man și Alexandra Grigoriță se pregătesc pentru unul dintre cele mai importante momente din viața lor, nunta fiind programată pe 18 iunie 2026, într-o locație exclusivistă de lângă Timișoara.

În centrul atenției se află însă și alegerea nașilor: mijlocașul naționalei României, albaiulianul Nicolae Stanciu, și soția sa, Andreea, vor avea acest rol special.

Fotbalistul lui PSV a trimis deja invitațiile pentru marele eveniment, iar prezența lui Stanciu ca naș confirmă relația apropiată dintre cei doi internaționali români. După meciul România – Țara Galilor, Stanciu își va îndrepta atenția către ceremonia care va reuni numeroase nume importante din fotbalul românesc.

Petrecerea va avea loc la Flonta Orangerie, cea mai nouă sală de evenimente din Complexul Flonta, inaugurată în această primăvară. Locația impresionează prin designul modern bazat pe sticlă, lumină naturală și vegetație, fiind amplasată într-un cadru spectaculos, cu lac, ponton pentru ceremonii și grădini generoase.

Dennis Man și Alexandra Grigoriță formează un cuplu de peste zece ani, iar logodna a avut loc în toamna anului trecut. Acum, cei doi sunt gata să își unească destinele, avându-i alături, în calitate de nași, pe Nicolae și Andreea Stanciu.

sursa: Pro Sport

foto: arhivă

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