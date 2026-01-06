VIDEO | Primarul din Sâncel a scos la deszăpezire și utilajele proprii, nu doar pe cele ale primăriei: „Administrația locală nu înseamnă doar întâlniri la birou, strângeri oficiale de mâini sau discuții politice sterile”
Primarul din Sâncel a scos la deszăpezire și utilajele proprii, nu doar pe cele ale primăriei: „Administrația locală nu înseamnă doar întâlniri la birou, strângeri oficiale de mâini sau discuții politice sterile”
Primarul comunei Sâncel, Darius Cipariu, a scos la deszăpezire, după ninsorile abundente din ultimele zile, și utilajele proprii, nu doar cele ale primăriei.
Acest gest a stârnit apreciere din partea consătenilor. „Un exemplu de urmat… noul primar din comuna Sâncel deszăpezește și cu utilajele proprii, nu doar cele de la primărie”, a transmis un cititor ziarulunirea.ro.
„De două zile, iarna ne pune la încercare cu ninsori abundente, dar ceea ce am văzut astăzi pe străzile noastre m-a umplut de mândrie și speranță.
Vreau să încep prin a le mulțumi din suflet voluntarilor noștri inimoși. Oameni care, fără să stea pe gânduri, au ieșit în frig alături de noi pentru a se asigura că drumurile rămân practicabile. Efortul vostru este dovada vie că spiritul de comunitate este mai puternic decât orice viscol!
Totodată, vă mulțumesc vouă, întregii comunități, pentru că ați dat dovadă de un spirit civic exemplar. Faptul că ați înțeles îndemnul meu și ați parcat autovehiculele astfel încât utilajele să poată curăța carosabilul „ca la carte” a făcut diferența. Fără disciplina și sprijinul vostru, munca noastră ar fi fost mult mai grea.
Administrația locală nu înseamnă doar întâlniri la birou, strângeri oficiale de mâini sau discuții politice sterile.
Administrația are o latură pe care mulți, din păcate, nu au cunoscut-o ani la rând: implicarea efectivă. Înseamnă să fii în stradă atunci când e greu, să pui umărul la treabă și să faci ceea ce trebuie cu adevărat pentru cetățean.
Prea mulți ani, comuna noastră a fost ignorată cu bună știință. Acele vremuri au apus. Astăzi, Sâncelul demonstrează că se poate, că suntem o familie și că, atunci când ne pasă unii de alții, nicio iarnă nu ne poate bloca drumul spre mai bine.
Vă mulțumesc pentru încredere! Suntem la datorie până când ultima stradă va fi curată”, a transmis, la rândul său, edilul din Sâncel în cursul zilei de duminică, 4 ianuarie 2026.
