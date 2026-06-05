PROTESTUL personalului auxiliar de specialitate și conex din cadrul Tribunalului Alba continuă: Cum afectează activitatea instanței

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Sindicatului Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL nr. 3/2026, comunicată conducerii Tribunalului Alba, s-a hotărât menținerea protestului prin suspendarea activității curente în cadrul tuturor instanțelor judecătorești, în intervalul orar 08:00–12:00, cu excepția cauzelor și lucrărilor urgente stabilite de lege.

„Având în vedere aceste aspecte, vă aducem la cunoștință următoarele, începând cu data de 08.06.2026:

♦ Compartimentele de lucru cu publicul din cadrul Tribunalului Alba – Registratură/Arhivă – vor reduce la jumătate programul de lucru cu publicul, urmând să se desfășoare în intervalul orar 08:30–10:30.

♦ Referitor la activitatea de judecată programată începând cu data de 08.06.2026, în intervalul orar 08:00–12:00 vor fi efectuate doar lucrări urgente și nu se va participa decât la soluționarea cauzelor urgente, urmând ca după ora 12:00 să fie apelate și judecate cauzele în ordinea din lista de ședință aferentă zilei respective.

Lista cauzelor considerate a fi urgente și care se vor dezbate în intervalul orar 08:00–12:00 va fi publicată pe Portalul Tribunalului Alba – secțiunea „Actualitate – Anunțuri importante Tribunalul Alba – Acasă””, a transmis vineri, 5 iunie 2026, Biroul de Informare și Relații Publice al Tribunalului Alba.

foto: arhivă