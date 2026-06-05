Curier Județean

PROTESTUL personalului auxiliar de specialitate și conex din cadrul Tribunalului Alba continuă: Cum afectează activitatea instanței

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

PROTESTUL personalului auxiliar de specialitate și conex din cadrul Tribunalului Alba continuă: Cum afectează activitatea instanței

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Sindicatului Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL nr. 3/2026, comunicată conducerii Tribunalului Alba, s-a hotărât menținerea protestului prin suspendarea activității curente în cadrul tuturor instanțelor judecătorești, în intervalul orar 08:00–12:00, cu excepția cauzelor și lucrărilor urgente stabilite de lege.

„Având în vedere aceste aspecte, vă aducem la cunoștință următoarele, începând cu data de 08.06.2026:

♦ Compartimentele de lucru cu publicul din cadrul Tribunalului Alba – Registratură/Arhivă – vor reduce la jumătate programul de lucru cu publicul, urmând să se desfășoare în intervalul orar 08:30–10:30.

♦ Referitor la activitatea de judecată programată începând cu data de 08.06.2026, în intervalul orar 08:00–12:00 vor fi efectuate doar lucrări urgente și nu se va participa decât la soluționarea cauzelor urgente, urmând ca după ora 12:00 să fie apelate și judecate cauzele în ordinea din lista de ședință aferentă zilei respective.

Lista cauzelor considerate a fi urgente și care se vor dezbate în intervalul orar 08:00–12:00 va fi publicată pe Portalul Tribunalului Alba – secțiunea „Actualitate – Anunțuri importante Tribunalul Alba – Acasă””, a transmis vineri, 5 iunie 2026, Biroul de Informare și Relații Publice al Tribunalului Alba.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Șofer identificat cu 3,38 g/l alcool în sânge după un accident în Zlatna: Curtea de Apel Alba Iulia i-a înăsprit interdicția de a conduce

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 minute

în

5 iunie 2026

De

Șofer identificat cu 3,38 g/l alcool în sânge după un accident în Zlatna: Curtea de Apel Alba Iulia i-a înăsprit interdicția de a conduce Un caz de conducere sub influența alcoolului cu un nivel extrem de ridicat de „îmbibație” alcoolică a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia, după ce Parchetul a contestat pedeapsa considerată […]

Citește mai mult

Curier Județean

5 iunie 2026 | Cât a ajuns să coste benzina și motorina în Alba Iulia: Prețuri identice la mai multe benzinării cunoscute din oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

5 iunie 2026

De

Cât a ajuns să coste benzina și motorina în Alba Iulia: Prețuri identice la mai multe benzinării cunoscute din oraș  Șoferii care au alimentat astăzi, 5 iunie 2026, au găsit prețuri identice la unele dintre cele mai cunoscute benzinării din oraș, potrivit platformei peco-online.ro. Mai exact, prețul motorinei este de 9.59 lei la următoarele benzinării: […]

Citește mai mult

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 15.06-21.06.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 8.05-14.05.2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

5 iunie 2026

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 15.06-21.06.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 8.05-14.05.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 15.06-21.06.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL RAMET – Strada VALEA IZELULUI,  Strada OLTENI 15/06/2026 09:00 – 15/06/2026 14:00  BLAJ –  […]

Citește mai mult