FOTO: Thunder Team Blaj, promovare în Liga 1 de catchball, la doar 2 ani de la înființare | Pemii speciale pentru Ileana Damian și Adelina Dîrloșan

Thunder Team Blaj, promovare în Liga 1 de catchball, la doar 2 ani de la înființare! Pemii speciale pentru Ileana Damian și Adelina Dîrloșan

Echipa Thunder Team Blaj a realizat o performanță notabilă, promovând în Liga 1 de catchball, la numai doi ani de la înființare.

În plus, două echipere ale formației din Cetatea Marii Uniri au fost recompensate cu premii speciale: Ileana Damian – cea mai bună jucătoare în atac și Adelina Dîrloșan – jucătoare de perspectivă.

Thunder Team Blaj a reușit un parcurs imaculat, câștigând toate cele 16 partide susținute în ediția curentă.

Ultima etapă din cadrul eșalonului secund s-a disputat la București, iar Thunder Team Blaj s-a impus, cu 2-0 în fața formațiilor ASE Young, Forever Star, Forever Fun și Bravo.

„Sunt rezultate care reflectă munca și implicarea fetelor. Astfel, după numai 2 ani ne bucurăm că vom evolua în elita națională de catchball. Mulțumim sponsorilor Jidvei România și Ina Strade TGA care susțin acest parcurs frumos al echipei noastre si tuturor celor care ne sunt alături”, a precizat Ileana Damian.

Lotul este format din Corina Sîrbu (antrenor-jucător), Eva Elges, Carmen Ciufudean, Ileana Damian, Andreea Purcaru, Lavinia Muntean, Adelina Dîrloșan, Alexandra Herțeg, și Teodora Câmpean. Catchball-ul este un sport relativ nou în România. Seamănă cu voleiul, 6 jucători în echipă, diferența fiind că jucătorii trebuie să prindă mingea cu ambele mâini înainte de a o trece peste fileu sau de a face punct.

