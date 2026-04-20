FOTO: Thunder Team Blaj, promovare în Liga 1 de catchball, la doar 2 ani de la înființare | Pemii speciale pentru Ileana Damian și Adelina Dîrloșan

Thunder Team Blaj, promovare în Liga 1 de catchball, la doar 2 ani de la înființare! Pemii speciale pentru Ileana Damian și Adelina Dîrloșan

Echipa Thunder Team Blaj a realizat o performanță notabilă, promovând în Liga 1 de catchball, la numai doi ani de la înființare.

Citește și: FOTO: Thunder Team Blaj, din nou rezultate de apreciat la catchball | Echipa din „Mica Romă” are ca obiectiv promovarea în elită

În plus, două echipere ale formației din Cetatea Marii Uniri au fost recompensate cu premii speciale: Ileana Damian – cea mai bună jucătoare în atac și Adelina Dîrloșan – jucătoare de perspectivă.

Thunder Team Blaj a reușit un parcurs imaculat, câștigând toate cele 16 partide susținute în ediția curentă.

Ultima etapă din cadrul eșalonului secund s-a disputat la București, iar Thunder Team Blaj s-a impus, cu 2-0 în fața formațiilor ASE Young, Forever Star, Forever Fun și Bravo.

Sunt rezultate care reflectă munca și implicarea fetelor. Astfel, după numai 2 ani ne bucurăm că vom evolua în elita națională de catchball. Mulțumim sponsorilor Jidvei România și Ina Strade TGA care susțin acest parcurs frumos al echipei noastre si tuturor celor care ne sunt alături”, a precizat Ileana Damian.

Lotul este format din Corina Sîrbu (antrenor-jucător), Eva Elges, Carmen Ciufudean, Ileana Damian, Andreea Purcaru, Lavinia Muntean, Adelina Dîrloșan, Alexandra Herțeg, și Teodora Câmpean. Catchball-ul este un sport relativ nou în România. Seamănă cu voleiul, 6 jucători în echipă, diferența fiind că jucătorii trebuie să prindă mingea cu ambele mâini înainte de a o trece peste fileu sau de a face punct.

FOTO: LPS Sebeș (Under 19) și CSM Unirea Alba Iulia (Under 17), doar victorii în 2026! Cinci din cinci pentru echipele lui Doru Oancea și Silviu Miron

LPS Sebeș (Under 19) și CSM Unirea Alba Iulia (Under 17), doar victorii în 2026! Cinci din cinci pentru echipele pregătite de Doru Oancea și Silviu Miron În acest moment, 3 echipe din cele 4 din Alba sunt clasate pe podium, iar LPS Sebeș (Under 19) și CSM Unirea Alba Iulia (Under 17) au doar […]

FOTO: LPS CSU Alba Iulia, locul 8 la turneul final Under 15 la baschet feminin! Karina Onea, principala realizatoare a formației conduse de Valentin Urian

LPS CSU Alba Iulia, locul 8 la turneul final Under 15 la baschet feminin! Karina Onea, principala realizatoare a formației conduse de Valentin Urian LPS CSU Alba Iulia a terminat pe locul 8 la turneul final Under 15 la baschet feminin, echipa pregătită de Valentin Urian meritând aprecieri pentru accederea între cele mai bune 8 […]

VIDEO | Mate Szakacs (CSM Unirea Alba Iulia), clasare în Top 10 la Campionatul Mondial de MTB XCE de la Barcelona

Mate Szakacs (CSM Unirea Alba Iulia), clasare în Top 10 la Campionatul Mondial de MTB XCE de la Barcelona Mate Szakacs (CSM Unirea Alba Iulia) s-a clasat pe locul 10 în cadrul Campionatului Mondial de MTB XCE de la Barcelona (Spania). „Astăzi, numele orașului nostru a răsunat la Barcelona, unde sportivul clubului CSM Unirea Alba […]

