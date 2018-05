FOTO/ ȘTIREA TA: ”Suporturile de mușcate pe care Primăria Sebeș a dat 480.000 de lei, sunt rupte și ruginite după numai un an”

Un cititor din Sebeș nemulțumit de modul în care administrația locală cheltuie banii publici, ne-a semnalat situația în care se află investiția de 480.000 de lei, bani plătiți de primărie pentru confecționarea unor suporturi pentru flori care acum sunt rupte și ruginite.

”Acum un an a fost investita suma de 480.000 de lei in suportii de flori din Municipiul sebes (firma de partid). Domnule primar de ce la doar un an dupa investitia facuta suportii de flori se repara pe banii publici ai SPAP-ului si nu sunt refacute lucrarile de firma care a incasat 480.000 de lei? Aceste lucrari nu au garantie? Chiar nu va pasa de banii cetatenilor?

Chiar trebuie sa inghita acesti bani doar firmele de partid? Încetati sa mai cumparati nimicuri pe sume colosale! Suportii de flori sunt ruginiti si rupti!”, transmite localnicul.

