FOTO ȘTIREA TA | Lipsă de civilizație de 1 Decembrie la Alba Iulia. Un grup de persoane au lăsat dezastru în urma lor: ,,Masa plină, toate resturile, de la mâncare, băutură”

Lipsă de civilizație de 1 Decembrie la Alba Iulia. Un grup de persoane au lăsat dezastru în urma lor: ,,M asa plină, toate resturile, de la mâncare, băutură”

Ziua de 1 Decembrie sărbătorită la Alba Iulia nu a scăpat fără incidente neplăcute sau rușinoase. În această categorie se află și un grup de persoane care a lăsat în urmă o masă plină de resturi de mâncare și băutură, ignorând regulile elementare de bun simț.

Imaginea cu dezastrul lăsat a fost publicată pe o rețea de socializare de Anamaria, o femeie din județul Alba, aflată în zonă în momentul incidentului.

„Am fost la o cafea cu niște prietene. Am stat inițial la masă cu câteva doamne mai în vârstă, foarte civilizate, care și-au strâns totul înainte să plece”, a povestit Anamaria pentru Ziarul Unirea.

Situația s-a schimbat radical atunci când au observat, un grup de persoane în spatele lor. „Era vorba despre un grup din București, după vorbă, după port. Mi s-a părut absolut oribil să își lase masa plină, și pe lângă masă, toate resturile, de la mâncare, băutură, tot. În timp ce toți ceilalți își strângeau lucrurile și lăsau curat, ei pur și simplu au plecat”, a mai spus femeia.

Incidentul s-a petrecut chiar în momentul în care în zona respectivă și-a făcut apariția și senatoarea Diana Șoșoacă, potrivit martorei.

Reamintim că, europarlamentarul Diana Șoșoacă a organizat un marș, alături de simpatizanții ei, prin cetatea Alba Carolina. A purtat un cojoc și a ținut în brațe o cursă pe toată durata. După ce parada militară s-a finalizat, președinta SOS a făcut o conferință națională la Casa de Cultură a Sindicatelor.

