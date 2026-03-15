FOTO-ȘTIREA TA | Jucării „abandonate” intenționat pe zidurile Cetății Alba Carolina de un „Anonim Albaiulian”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Mai multe jucării au fost „abandonate” intenționat, în după amiaza zilei de duminică, 15 martie 2026 pe zidurile Cetății Alba Carolina de o persoană care a preferat să rămână anomimă.

Dacă autorul a preferat să nu-și decline identitatea, s-au aflat, totuși, motivele gestului său.

Și asta dintr-o postare pe un grup din mediul online cu extrem de mulți urmăritori.

„Atunci când am lăsat sub bradul de pe bulevard mașinuțele și am văzut reacțiile spuneam într un comentariu că o să mai las jucării atunci când ne trece febra ”să fim mai buni”.

Astăzi le las pe acestea.

Sper din suflet să aducă un zâmbet! Bucură-te de ele! Seară minunată!”, a transmis „Anonimul Albaiulian”

De notat că fotografia care ilustrează acest articol redă doar parțial numărul de jucării… „abandonate”.

