FOTO ȘTIREA TA | Inconștiență totală în trafic la Alba Iulia: Mașină filmată în timp ce transporta mai mulți copii în benă, într-o zonă circulată din municipiu

Inconștiență totală în trafic la Alba Iulia: Mașină filmată în timp ce transporta mai mulți copii în benă, într-o zonă circulată din municipiu

Mai multe fotografii cu copii transportați în bena unui autoturism de teren au fost realizate vineri, 17 aprilie 2026, în Alba Iulia, și postate pe Facebook.

Inconștineța maximă a conducătorului auto ar fi putut duce foarte ușor la o tragedie, mai ales că minorii nu păreau a fi asigurați în nici un fel. Din fotografii se pare că ar fi vorba de copii de vârste destul de mici.

Incidentul a fost surprins în zona semaforului de la benzinăria OMV din cartierul Cetate, la intersecția străzilor Calea Moților și Bd. Republicii.

