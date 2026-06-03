VIDEO | PROTEST spontan la Finanțe Alba: Angajații, nemulțumiți de prevederile proiectului noii legi a salarizării unitare. Acțiune șoc pregătită pentru joi

PROTEST spontan la Finanțe Alba: Angajații, nemulțumiți de prevederile proiectului noii legi a salarizării unitare. Acțiune șoc pregătită pentru joi

Angajații Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba au protestat miercuri, 3 iunie 2026, în fața instituției, împotriva proiectului noii legi a salarizării care, în opinia sindicaliștilor, ar duce la o diminuare a salariilor nete cu sume cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei.

Angajațiii Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba sunt nemulțumiți de prevederile proiectului noii legi a salarizării unitare.

,,Colegii au ieșit astăzi la protest în fața instituției datorită nemulțumirii care este în special pentru noua lege a salarizării care se află în transparență decizională. Prin această lege, colegii noștri vor pierde foarte mult la salar.

Ei sunt trecuți pe grile inferioare față de cele avute, nu mai au funcțiile de stat, vor trece de pe funcții superioare și vor pierde la salariu între 2.000 și 4.000 lei. Aceste mulțumiri sunt și pe fondul altor nemulțumiri mai vechi în care sunt cuprinse incompatibilitățile și necompensarea acestor incompatibilități.

Ne-au promis că nu vor scădea pentru că ne oferă o compensație care este incertă. Nemulțumirile sunt majore pentru că de fiecare dată, când a fost o conducere nouă la minister, s-a luat hotărârea ca ministerul nostru să fie reorganizat: fie activitatea de inspecție fiscală, fie activitatea de executare silită, iar oamenii sunt foarte nemulțumit. La început, ni s-a luat sporul de condiții vătămătoare. Am înțeles, am fost solidari cu ordonanța trenuleț pentru economiile la nivel național.

După care s-a luat alocația de hrană. Nu se mai poate! Prin aceste tăieri, nu vor pierde numai oamenii noștri, vor pierde familii. Având în vedere și inflația și toate care au dus la prețuri majorate, oamenii sunt nemulțumit și în continuare ei sunt hotărâți să protesteze și vom încerca să facem o acțiune șoc, mai exact, oamenii sunt hotărâți să nu vină efectiv la serviciu”, a declarat pentru ziarulunirea.ro liderul de sindicat Oană Mihai Florin.

Principalele revendicări ale acestora sunt instituirea unei grile salariale distincte în noua lege a salarizării, având în vedere caracterul specific – nu general – al activităţii finanţiştilor, poziţionarea corectă a categoriei profesionale în raport cu standardele şi responsabilităţile asumate, legiferarea statutului profesional al finanţiştilor, recunoaşterea specificului activităţii prin compensarea salarială a interdicţiilor, riscurilor profesionale şi complexităţii muncii, stimularea performanţei profesionale şi a aportului instituţional şi finanţarea adecvată a activităţii profesionale şi asigurarea unor condiţii de muncă decente.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a transmis, duminică, 31 mai 2026, câteva concluzii după primele consultări pe Legea salarizării, la care au participat peste o sută de persoane din mai multe sectoare de activitate.

Dragoș Pîslaru a anunţat că s-au primit sute de observaţii, unele punctuale, care pot fi rezolvate şi corectate, dar altele care necesită analize mult mai aprofundate. Ministrul interimar a precizat că nu vor putea fi rezolvate, printr-un singur act normativ, toate problemele strânse în ultimii ani în toate domeniile.

„Corectăm tot ceea ce poate fi corectat. Analizăm toate propunerile. Încercăm să livrăm cea mai bună variantă posibilă în timpul disponibil. Dar nu desfăşurăm negocieri salariale”, a avertizat Dragoș Pîslaru, adăugând că, pentru a îndeplini jalonul din PNRR, legea trebuie promulgată până la 31 august.

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