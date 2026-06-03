4-5 iunie 2026 | Conferință națională de bibliologie la Alba Iulia: „Bibliotecile și patrimoniul lor” și „Cărți și tipografi. Trecut și prezent”, secțiunile manifestării
Conferință națională de bibliologie la Alba Iulia: „Bibliotecile și patrimoniul lor” și „Cărți și tipografi. Trecut și prezent”, secțiunile manifestării
În perioada 4-5 iunie 2026 va avea loc la Alba Iulia Conferința Națională „Bibliologie și Patrimoniu Cultural Național”, ediția a XX-a.
Lucrările conferinței se vor desfășura pe două secțiuni: „Bibliotecile și patrimoniul lor” și „Cărți și tipografi. Trecut și prezent”.
Vor participa specialiști din domeniul bibliologiei de la instituții de specialitate precum: Biblioteca Națională a Slovaciei, Universitatea din Szeged, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea Valahia din Târgoviște, Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca, Institutul de Studii Sud-Est Europene, București, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Colegiul „Noua Europă” București, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Măgurele, Biblioteca Academiei Române, București, Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Biblioteca Sfântului Sinod, București, Biblioteca Teleki Tg. Mureș, Biblioteca Județeană Satu Mare, Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Muzeul Național Brukenthal, Mănăstirea Bistrița Olteană, Vâlcea, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei Alba Iulia și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Lucrările conferinței se vor desfășura la Sediul Administrativ al județului Alba – Sala Regele Ferdinand și la Palatul Apor, în sala Senatului și sala Birou Senat.
Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sprijinul Consiliului Județean Alba.
foto reprezentativă: Palatul Apor (arhivă; cu rol ilustrativ)
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