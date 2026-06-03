Cultură Educație

4-5 iunie 2026 | Conferință națională de bibliologie la Alba Iulia: „Bibliotecile și patrimoniul lor” și „Cărți și tipografi. Trecut și prezent”, secțiunile manifestării

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Conferință națională de bibliologie la Alba Iulia: „Bibliotecile și patrimoniul lor” și „Cărți și tipografi. Trecut și prezent”, secțiunile manifestării

În perioada 4-5 iunie 2026 va avea loc la Alba Iulia Conferința Națională „Bibliologie și Patrimoniu Cultural Național”, ediția a XX-a.

Lucrările conferinței se vor desfășura pe două secțiuni: „Bibliotecile și patrimoniul lor” și „Cărți și tipografi. Trecut și prezent”.

Vor participa specialiști din domeniul bibliologiei de la instituții de specialitate precum: Biblioteca Națională a Slovaciei, Universitatea din Szeged, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea Valahia din Târgoviște, Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca, Institutul de Studii Sud-Est Europene, București, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Colegiul „Noua Europă” București, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Măgurele, Biblioteca Academiei Române, București, Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Biblioteca Sfântului Sinod, București, Biblioteca Teleki Tg. Mureș, Biblioteca Județeană Satu Mare, Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Muzeul Național Brukenthal, Mănăstirea Bistrița Olteană, Vâlcea, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei Alba Iulia și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Lucrările conferinței se vor desfășura la Sediul Administrativ al județului Alba – Sala Regele Ferdinand și la Palatul Apor, în sala Senatului și sala Birou Senat.

Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sprijinul Consiliului Județean Alba.

foto reprezentativă: Palatul Apor (arhivă; cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Cultură Educație

Cultură Educație

7 iunie 2026 | Omagiu adus la Sebeș micului geniu al muzicii, Carl Filtsch, cu muzicieni invitați din Japonia și Ucraina

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

2 iunie 2026

De

Omagiu adus la Sebeș micului geniu al muzicii, Carl Filtsch, cu muzicieni invitați din Japonia și Ucraina În data de 28 mai 2026, reprezentanți ai municipalității și ai Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, un grup de elevi alături de preotul Alfred Dahinten de la Biserica Evanghelică au adus un omagiu muzicianului Carl Filtsch (1830-1845), născut […]

Citește mai mult

Cultură Educație

Un opaiț roman cu simbolul acvilei imperiale, descoperit la Apulum – „Altip”, exponatul lunii iunie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de ore

în

2 iunie 2026

De

Un opaiț roman cu simbolul acvilei imperiale, descoperit la Apulum – „Altip”, exponatul lunii iunie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Miercuri, 3 iunie, ora 11:00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi expus un opaiț roman cu simbolul acvilei imperiale descoperit la Apulum – „Altip”, în cadrul programului Exponatul Lunii. […]

Citește mai mult

Cultură Educație

FOTO | ,,Fluturașii” de la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia, activități de Ziua Copilului, alături de părinți. Doi porumbei reali au stârnit emoție și entuziasm în rândul copiilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 zile

în

29 mai 2026

De

,,Fluturașii” de la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia, activități de Ziua Copilului, alături de părinți. Doi porumbei reali au stârnit emoție și entuziasm în rândul copiilor ,,Fluturașii” de la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia au desfășurat o serie de activități de Ziua Copilului, alături de părinți. Doi porumbei reali au fost ,,invitații” surpriză […]

Citește mai mult