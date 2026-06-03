Actualitate

Șoc: Prețurile producției industriale în România, salt de peste 10% în aprilie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Șoc: Prețurile producției industriale în România, salt de peste 10% în aprilie 2026

Prețurile producției industriale pe total (piața internă și externă) din România au înregistrat o creștere de 10,3% în aprilie 2026 față de aceeași lună a anului 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În raport cu luna martie 2026, nivelul prețurilor a urcat cu 1,7%.

La nivelul marilor grupe industriale, cele mai puternice scumpiri anuale au fost consemnate în industria energetică (+20,53%), urmată de bunurile intermediare (+7,35%), bunurile de uz curent (+5%), bunurile de capital (+4,65%) și bunurile de folosință îndelungată (+1,68%).

Pe sectoare, cele mai mari creșteri de la un an la altul s-au înregistrat în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+16,35%), precum și în activitățile de distribuție a apei, salubritate și gestionarea deșeurilor (+13,52%).

Industria extractivă a crescut cu 10,32%, iar industria prelucrătoare cu 8,29%.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

BERD a înrăutățit drastic prognoza pentru România: Economie în declin în 2026 și revenire modestă abia în 2027

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

în

3 iunie 2026

De

BERD a înrăutățit drastic prognoza pentru România: Economie în declin în 2026 și revenire modestă abia în 2027 Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și-a înrăutățit semnificativ prognozele pentru economia României, anticipând acum o contracție de 0,2% în 2026, după ce anterior estima o creștere de 1,2%. Pentru 2027, instituția vede o revenire modestă, […]

Citește mai mult

Actualitate

CNAS, acuzată că pregătește o reformă „pe hârtie” care poate limita accesul pacienților la tratamente vitale: „Efectele pot fi resimțite direct de mii de pacienți”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

3 iunie 2026

De

CNAS, acuzată că pregătește o reformă „pe hârtie” care poate limita accesul pacienților la tratamente vitale: „Efectele pot fi resimțite direct de mii de pacienți” Un nou proiect de ordin aflat în consultare publică la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) provoacă reacții dure din partea organizațiilor de pacienți, în special din zona oncologică. […]

Citește mai mult

Actualitate

PENSII 2026 | Cum verifici online dacă angajatorul ți-a plătit contribuțiile pentru pensie

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

3 iunie 2026

De

Cum verifici online dacă angajatorul ți-a plătit contribuțiile pentru pensie Angajații din România care vor să afle câți ani de muncă au acumulat sau dacă angajatorii le-au plătit contribuțiile pentru pensie pot verifica aceste informații atât online, cât și direct la instituțiile statului. Datele despre stagiul de cotizare sunt esențiale pentru calculul pensiei, dar și […]

Citește mai mult