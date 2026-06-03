Șoc: Prețurile producției industriale în România, salt de peste 10% în aprilie 2026
Șoc: Prețurile producției industriale în România, salt de peste 10% în aprilie 2026
Prețurile producției industriale pe total (piața internă și externă) din România au înregistrat o creștere de 10,3% în aprilie 2026 față de aceeași lună a anului 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În raport cu luna martie 2026, nivelul prețurilor a urcat cu 1,7%.
La nivelul marilor grupe industriale, cele mai puternice scumpiri anuale au fost consemnate în industria energetică (+20,53%), urmată de bunurile intermediare (+7,35%), bunurile de uz curent (+5%), bunurile de capital (+4,65%) și bunurile de folosință îndelungată (+1,68%).
Pe sectoare, cele mai mari creșteri de la un an la altul s-au înregistrat în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+16,35%), precum și în activitățile de distribuție a apei, salubritate și gestionarea deșeurilor (+13,52%).
Industria extractivă a crescut cu 10,32%, iar industria prelucrătoare cu 8,29%.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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