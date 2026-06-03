La Unirea, Cupa „Andrei Rațiu”, ediția a doua, învingătoare Juniorul Aiud
La Unirea, la Cupa „Andrei Rațiu”, ediția a doua, învingătoare Juniorul Aiud
Cupa „Andrei Rațiu”, ediția a doua, a competiței fotbalistice care poartă simbolic numele Andrei Rațiu, internaționalul român originar din comuna Unirea, a fost câștigată de Juniorul Aiud.
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Fotbalistul din Alba a disputat recent finala Coonference League, cu Rayo Vallecano și a fost inclus de UEFA în echipa ideală a competiției continentale
Turneul destinat micuților fotbaliști din anul 2016 și mai mici a avut la start echipe din județele Alba, Cluj și Mureș. „Turneul a avut o derulare perfectă, într-o atmosferă pozitivă, cu partide animate, multă ambiție și realizări superbe ale micuților fotbaliști! A fost o zi minunată în care fotbalul a ieșit câștigător!„, a spus Marius Maxim.
Au participat Inter Unirea, Sticla Arieșul Turda, Ascensio Transilvania, Luceafărul 2010 Cluj, Pro Skills Cluj, Sporting Reghin, Viitorul Transilvania Turda, Universitatea Cluj, Bayern Câmpia Turzii, Star Pro Optimum, Arieșul Hădăreni, Academia Bogdan Andone Aiud, Sporting Cluj și Juniorul Aiud
Echipele au fost împarțite în două grupe de căte șapte echipe, fiecare disputând câte șase meciuri, iar în stabilirea clasamentului final, fiecare echipă a mai sustținuat câte un meci. În finala mare ACS Juniorul Aiud a învins, ACS Sporting Reghin, după un meci foarte echilibrat, obținând marele trofeu al competiției. În finala mică, gazdele, Inter Unirea au trecut de Sporting Cluj, de asemenea după un meci echilibrat.
Echipa gazdă a avut un parcurs excelent, cu șase victorii și o înfrângere și un golaveraj de 21-3, rezultatele fiind 6-1 Sticla Ariesul Turda, 2-0 Viitorul Turda, 2-0 Luceafărul 2010 Cluj, 6-0 Pro Skills Cluj, 4-1 Ascensio Transilvania, 1-0 Sporting Cluj, și a fost învinsă cu 1-0 în grupă de finalista Sporting Reghin, numai circumstanțele făcând să rataze egalul care le-ar fi dus în finală!
Felicitări organizatorilor, clubului CS Inter Unirea, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Unirea!
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