UPDATE | INCENDIU la Lancrăm: Flăcările au cuprins o hală. Pompierii intervin cu trei autospeciale

INCENDIU la Lancrăm: Flăcările au cuprins o hală. Pompierii intervin cu trei autospeciale

Pompierii intervin cu trei autospeciale și un echipa de prim ajutor pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Lancrăm, strada Deal.

Din primele informații disponibile, este vorba despre un incendiu, cu degajare de fum, izbucnit la o hală.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe raza loc. Lancrăm, str. Deal.

Este vorba despre un incendiu cu degajare de fum izbucnit la o hală.

Forțe alocate: 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE ISU Alba:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifesta la un compartiment în interiorul halei, pe o suprafață de aproximativ 40 mp.

Se intervine pentru ventilarea spațiului halei și stingerea în totalitate a incendiului.

Fără victime.

UPDATE ISU Alba:

Incendiul a fost stins în totalitate.

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