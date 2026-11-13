Polițiștii din Ocna Mureș, acțiune pentru prevenirea faptelor săvârșite cu violență. Zeci de persoane și mașini verificate și amenzi de peste 8.000 lei
Polițiștii din Ocna Mureș, acțiune pentru prevenirea faptelor săvârșite cu violență. Zeci de persoane și mașini verificate și amenzi de peste 8.000 lei
Poliția Orașului Ocna Mureș a organizat la data de 12 noiembrie 2026, o acțiune cu efective mărite, pe raza orașului și a comunelor arondate, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.
În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 98 de verificări de persoane, au fost verificate 71 de autovehicule și au fost constatate 32 abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de peste 8.000 de lei.
Au fost efectuate 15 testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
În cadrul acțiunii, au fost consiliate 26 de persoane aflate în situații conflictuale, combaterea violenței fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române.
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