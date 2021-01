FOTO ȘTIREA TA| Coadă la Direcția de Taxe și Impozite Locale Alba Iulia: Măsurile de protecție anti-Covid au format un șir de zeci de oameni care își așteaptă rândul

FOTO| Coadă la Direcția de Taxe și Impozite Locale Alba Iulia: Măsurile de protecție anti-Covid au format un șir de zeci de oameni care își așteaptă rândul

Cetățenii din Alba Iulia au luat cu asalt, miercuri dimineața, Direcția de Taxe și Impozite, pentru a fi siguri că problemele lor vor fi rezolvate cât mai repede.

Încă de la ora 08:00 a început să se formeze coada pentru ca cetățenii să ajungă la ghișeu, însă nu este datorată numărului mare de persoane ci datorită măsurilor de distanțare socială și protecție sanitară, numărul persoanelor care pot pătrunde în interior fiind unul limitat.

Deși taxele pot fi plătite în mediul online, unii cetățeni ai municipiului fie au o vârsta mult prea înaintată pentru a folosi astfel de servicii, fie preferă să rezolve anumite probleme la ghișeu, timpul de remediere al eventualelor erori fiind mai scurt.

Reamintim că anul acesta, la nivelul Municipiului Alba Iulia, taxele și impozitele nu s-au mărit procentual, acestea vor crește doar conform legislației, cu 3,8%, adică rata inflației.