Foto: „Spărgătorul de nuci”, un spectacol de poveste la Alba Iulia, în pragul Sărbătorilor de iarnă
„Spărgătorul de nuci”, spectacol de poveste la Alba Iulia, în pragul Sărbătorilor de iarnă
Magia sărbătorilor de iarnă a ajuns, marți seara, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, unde compania Classical Ballet Napoli a prezentat celebrul spectacol de balet clasic „Spărgătorul de nuci”, în cadrul unui turneu național.
Pe muzica lui Piotr Ilici Ceaikovski, artiștii au transpus publicul într-o lume de basm, prin eleganța dansului, costumele colorate și decorurile specifice sărbătorilor de iarnă, din care nu a lipsit tradiționalul brad de Crăciun. Spectacolul, care o are ca solistă pe Oksana Bondareva, spune una dintre cele mai cunoscute povești asociate Crăciunului, în care realitatea se împletește cu magia și universul copilăriei.
În această perioadă, când târgurile de Crăciun încep să își deschidă porțile în marile orașe ale țării, reprezentația de la Alba Iulia a fost un frumos prilej de a intra în atmosfera sărbătorilor de iarnă. De altfel, sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 19:00, în Piața Cetății din Alba Iulia va avea loc deschiderea Târgului de Crăciun, odată cu aprinderea iluminatului festiv, urmată de un spectacol susținut de Gașca Zurli.
La final, artiștii au fost răsplătiți cu aplauze de publicul albaiulian, iar spectacolul își continuă turneul național.
foto, video: Lucian DANCIU
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