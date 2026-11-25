Ziua Națională a României 2026: Ședințe solemne în Parlament dedicate zilei de 1 Decembrie

Senatul și Camera Deputaților vor marca miercuri, 25 noiembrie 2026 Ziua Națională a României prin ședințe solemne.

În ceea ce privește activitatea senatorilor, aceștia vor avea liber în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2026. Miercuri, 2 decembrie 2026, sunt programate lucrări în comisiile permanente, iar în perioada 3-5 decembrie senatorii se vor afla în circumscripțiile electorale. Calendarul activităților a fost aprobat luni, 23 noiembrie 2026 de plenul Senatului.

Tot miercuri, 25 noiembrie 2026 începând cu ora 12:00, Camera Deputaților va organiza o ședință solemnă dedicată Zilei Naționale.

Potrivit deciziei Biroului permanent, reprezentanții grupurilor parlamentare PSD și AUR, PNL, USR și UDMR, ai minorităților naționale, UPR și S.O.S. România vor avea la dispoziție câte cinci minute pentru intervenții. Reprezentantul deputaților neafiliați va putea lua cuvântul timp de două minute.

foto: arhivă

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