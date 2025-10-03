FOTO | Șofer periculos, prins beat la volan în Galda de Jos. Polițiștii au descoperit o alcoolemie alarmantă care depășește limita legală
Prins la volan cu alcool în Galda de Jos. Ce alcoolemie au descoperit polițiștii?
Polițiștii din Alba Iulia au oprit un bărbat de 50 de ani, prins conducând sub influența alcoolului în comuna Galda de Jos. Acesta a fost testat cu etilotestul și transportat la spital, iar cercetările continuă.
Potrivit IPJ Alba, la data de 2 octombrie 2025, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că o persoană, posibil aflată sub influența băuturilor alcoolice, conduce un autoturism, pe raza municipiului Alba Iulia.
În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat și oprit autoturismul, pe DJ 107 K, în comuna Galda de Jos, care era condus de un bărbat de 50 de ani, din comună.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,90 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.
