Șofer ,,beat mangă”, din Galda de Jos, oprit de polițiști în trafic: Ce alcoolemie avea tânărul de 25 de ani

Un șofer ,,beat mangă”, din Galda de Jos, a fost oprit de polițiști în trafic, pe DJ 107 H. Tânărul de 25 de ani avea o alcoolemie de 0,51 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 20/21 septembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DJ 107 H, un autoturism condus de un bărbat de 25 de ani, din localitatea Galda de Jos.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

