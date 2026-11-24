Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac revine: Va fi construit după un sezon de pauză
Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac revine: Va fi construit după un sezon de pauză
Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac, aflat la peste 2.000 de metri altitudine, în Munții Făgăraș, va fi reconstruit și în această iarnă. Reprezentanții celebrului obiectiv turistic au anunțat luni, printr-o postare pe Facebook, că pregătirile pentru noul sezon au început.
Potrivit organizatorilor, proiectul revine după ce, în sezonul trecut, construcția hotelului a fost anulată din cauza temperaturilor ridicate, care nu au permis desfășurarea lucrărilor în condiții optime.
„Pornim construcția Hotelului de Gheață. Se construiește și iarna aceasta, la Bâlea Lac, lângă cabană. Lucrările depind de vreme – revenim cu detalii pe măsură ce prinde formă”, au transmis reprezentanții obiectivului turistic, pe Facebook.
Hotelul de Gheață este unul dintre cele mai cunoscute proiecte turistice de iarnă din România, fiind construit în întregime din gheață și zăpadă.
Reprezentanții hotelului nu au anunțat o dată exactă pentru finalizarea lucrărilor, acest lucru urmând să depindă de condițiile meteorologice de la Bâlea Lac.
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