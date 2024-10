FOTO | Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, vicecampion în Superliga României!

În duelurile dintre conjudețene, în Cupa României, pe „Pielarul”, calificări împărțite între LPS Sebeș (Under 17) și CSM Unirea Alba Iulia (Under 19), ambele învingătoare câștigând la scor! Următorul tur este prevăzut în 6 noiembrie. Demn de remarcat este „careul” realizat de Robert Ghitan la Under 17, fotbalistul din Sebeș (născut în anul 2008) marcând […]