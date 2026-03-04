Sport

FOTO: România, victorie cu Moldova, în debutul calificărilor pentru Mondial la fotbal feminin | Duel între echipiere ale CSM Unirea Alba Iulia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

România, victorie cu Moldova, scor 1-0 (0-0), în debutul calificărilor pentru Mondial la fotbal feminin | Duel între echipiere ale CSM Unirea Alba Iulia

România, victorie cu Moldova, în debutul calificărilor pentru Mondial la fotbal feminin, scor 1-0 (0-0). Pe „Arcul de Triumf” s-au regăsit 3 echipere ale CSM Unirea Alba Iulia, Elina Coceanovschi (integralistă în distribuția vizitatoarelor), respectiv Claudia Bistrian (a intrat în minutul 84) și Sara Câmpean (în efectivul „tricolorelor”).

Naționala feminină de fotbal a României a învins cu 1-0 (0-0) Republica Moldova în primul meci din campania de calificare pentru Campionatul Mondial, disputat pe Stadionul „Arcul de Triumf”. Într-o partidă dominată de la un capăt la altul de jucătoarele noastre, Ioana Bălăceanu (Farul Constan’a) a fost cea care a făcut diferența pe tabelă printr-un gol reușit în startul reprizei secunde (54). Pentru reprezentativa condusă de Massimo Pedrazzini urmează meciul din deplasare contra Ciprului, sâmbătă, 7 martie, de la ora 18.00.

România trebuie să termine pe primul loc al grupei C5 pentru a merge în faza următoare, care presupune un baraj cu o echipă de pe locul 2 sau 3 dintr-o grupă din Liga A. Apoi, dacă merge mai departe, ar urma finala barajului, cu biletele de Mondial pe masă. România ar înfrunta o altă câștigătoare din prima fază a play-off-ului. Adversara ar fi aflată prin tragere la sorți.

Foto: Gazeta Sporturilor

