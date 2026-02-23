CSM Unirea Alba Iulia, 4 jucătoare convocate la loturile naționale | Sub comanda lui Marcel Rusu, victorie în primul meci din 2026
CSM Unirea Alba Iulia, 4 jucătoare convocate la loturile naționale | Sub comanda antrenorului Marcel Rusu, victorie în primul meci din 2026
Prim-divizionara de fotbal feminin CSM Unirea Alba Iulia are 4 jucătoare convocate în următoarea perioadă la acțiuni internaționale pentru 3 echipe reprezentative: Sara Câmpean și Claudia Bistrian (România), Idelys Yarie Vazquez (Pueto Rico) și Elina Coceanovschi (Republica Moldova).
Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, fotbal feminin, programul grupei din Cupa României | Printre adversare, deținătoarea trofeului
Naționala tricoloră dispută două întâlniri, în perioada 23 februarie-8 martie, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din Brazilia (de anul viitor), cu Republica Moldova (marți, 3 martie, pe „Arcul de Triumf”), confruntare în care vor fi adversare trei dintre echipierele uniriste, respectiv cu Cipru, în deplasare (sâmbătă, 7 martie, Ethnikos Achnas Stadium). Reprezentativa statului din Marea Caraibilor va juca, în cadrul calificărilor CONCACAF, cu St. Vincent și Grenadine (27 februarie) și Insulele Virgine Americane (5 martie).
În primul meci din 2026, în runda inaugurală din play-out, uniristele au învins, la Micești, pe Atletic Olimpia Gherla, scor 2-0 (1-0), dublă Bistrian (13, 59), un joc în care a debutat pe banca tehnică antrenorul Marcel Rusu (din staff mai fac parte Adrian Lopăzan, Ionuț Grozav și Petre Clep). Următorul joc este în 14 martie, în deplasare, cu Gloria Bistrița (18 puncte, albaiuliencele au 14).
foto: CSM Unirea Alba Iulia feminin
