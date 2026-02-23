Sport

CSM Unirea Alba Iulia, 4 jucătoare convocate la loturile naționale | Sub comanda lui Marcel Rusu, victorie în primul meci din 2026

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

CSM Unirea Alba Iulia, 4 jucătoare convocate la loturile naționale | Sub comanda antrenorului Marcel Rusu, victorie în primul meci din 2026

Prim-divizionara de fotbal feminin CSM Unirea Alba Iulia are 4 jucătoare convocate în următoarea perioadă la acțiuni internaționale pentru 3 echipe reprezentative: Sara Câmpean și Claudia Bistrian (România), Idelys Yarie Vazquez (Pueto Rico) și Elina Coceanovschi (Republica Moldova).

Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, fotbal feminin, programul grupei din Cupa României | Printre adversare, deținătoarea trofeului

Naționala tricoloră dispută două întâlniri, în perioada 23 februarie-8 martie, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din Brazilia (de anul viitor), cu Republica Moldova (marți, 3 martie, pe „Arcul de Triumf”), confruntare în care vor fi adversare trei dintre echipierele uniriste, respectiv cu Cipru, în deplasare (sâmbătă, 7 martie, Ethnikos Achnas Stadium). Reprezentativa statului din Marea Caraibilor va juca, în cadrul calificărilor CONCACAF, cu St. Vincent și Grenadine (27 februarie) și Insulele Virgine Americane (5 martie).

În primul meci din 2026, în runda inaugurală din play-out, uniristele au învins, la Micești, pe Atletic Olimpia Gherla, scor 2-0 (1-0), dublă Bistrian (13, 59), un joc în care a debutat pe banca tehnică antrenorul Marcel Rusu (din staff mai fac parte Adrian Lopăzan, Ionuț Grozav și Petre Clep). Următorul joc este în 14 martie, în deplasare, cu Gloria Bistrița (18 puncte, albaiuliencele au 14).

foto: CSM Unirea Alba Iulia feminin

 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Atleții din Blaj și Alba Iulia, rezultate de apreciat la Campionatele Naționale Under 18

Dan HENEGAR

Publicat

acum 18 ore

în

22 februarie 2026

De

Atleții din Blaj și Alba Iulia, rezultate de apreciat la Campionatele Naționale Under 18 în sală. Larisa Ardean (LPS Alba Iulia) – campioană națională Atleta Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/ CS Unirea Alba Iulia) a devenit campioană națională la marș, în cadrul Campionatelor Naționale de atletism în Sală Under 18, care se dispută la București. […]

Citește mai mult

Sport

Tânărul portar albaiulian Răzvan Cutean, debut în Liga 2 la FC Bihor Oradea: A fost campion național de juniori cu UTA Arad

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 20 de ore

în

22 februarie 2026

De

Tânărul portar albaiulian Răzvan Cutean, debut în Liga 2 la FC Bihor Oradea: A fost campion național de juniori cu UTA Arad Zi mare, duminică, 22 februarie 2026, pentru tânărul portar albaiulian Răzvan Cutean. Goalkeeper-ul de nici 18 ani a debutat în Liga 2 de fotbal la FC Bihor Oradea, echipă la care a ajuns […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia), din nou campioană națională la marș, Under 18! Sportiva din Cetatea Marii Uniri, neînvinsă de 5 ani!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 22 de ore

în

22 februarie 2026

De

Atleta Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia), din nou campioană națională la marș, Under 18! Sportiva din Cetatea Marii Uniri, neînvinsă de 5 ani! Atleta Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/ CS Unirea Alba Iulia) a devenit campioană națională la marș, în cadrul Campionatelor Naționale de atletism în Sală Under 18, care se dispută […]

Citește mai mult