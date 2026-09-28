Sport

CIL Blaj, liderul Seriei 7 din Liga 3, super amical cu CFR Cluj: Când va avea loc partida

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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CIL Blaj, liderul Seriei 7 din Liga 3, super amical cu CFR Cluj: Când va avea loc partida

Marți, 29 septembrie 2026, liderul Seriei 7 din Liga 3 de fotbal, CIL Blaj va juca un super amical cu prim-divizionara CFR Cluj.

Partida de marți după amiază se va disputa de la ora 16.00 la Baza Sportivă „Dan Anca” din Cluj-Mapoca.

„Băieții noștri merg la Cluj pentru un super amical împotriva celor de la CFR Cluj.

Pentru echipa noastră, este o oportunitate extraordinară de a întâlni un nume important al fotbalului românesc și de a trăi o experiență deosebită.

Mergem la Cluj cu respect, ambiție și dorința de a ne bucura de fotbal!

Hai, CIL Blaj!”, au transmis oficialii divizionarei terțe din Alba.

foto: Szilágyi Péter

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