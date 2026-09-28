CSM Unirea Alba Iulia, locul 2 la Belgrad, la Futog Open 2026, puternic tuneul internațional la polo feminin

CSM Unirea Alba Iulia a încheiat pe locul 2 la Belgrad, la Futog Open 2026, puternic tuneul internațional la polo feminin

CSM Unirea Alba Iulia s-a clasat pe locul secund al turneului de polo pe apă feminin de la Belgrad, Futog Open 2026.

Campioana României și deținătoarea eventului național a avut parte de 4 meciuri amicale, cu adversari puternici, în vederea debutului stagional și a jocurilor din Conference Cup, din luna noiembrie (turneu preliminar în Bazinul Olimpic).

În capitala Serbiei, formația din Cetatea Marii Uniri a obținut două victorii, a pierdut alte două întâlniri, rezultatele fiind următoarele: *16-8 cu Vojvodina Novi Sad; *16-7 cu MT Sirens (Malta); 9-11 cu Esslingen (Germania)); *9-14 cu Galatasaray Istanbul (mai vechea cunoștință).

În această lună, CSM Unirea Alba Iulia a câștigat a treia Cupă a României consecutivă, la Focșani, în prima acțiune oficială din sezonul 2026/2027, urmând alte jocuri internaționale, în cadrul Danube Cup, a treia participare la rând.

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