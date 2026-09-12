Foto: România, cu ocnamureșeanul Florian „Bela Bartha” printre principalii marcatori, prima victorie la Europeanul de volei masculin, 3-1 cu Elveția, în BT Arena

România, cu ocnamureșeanul Florian „Bela Bartha” printre principalii marcatori, prima victorie la Europeanul de volei masculin, 3-1 cu Elveția, în BT Arena | Astăzi, meci cu Germania

România a obținut prima victorie la Campionatul European de volei masculin, la Cluj-Napoca, într-o atmosferă senzațională în BTarena, Tricolorii s-au impus cu 3-1 (25-21, 25-23, 13-25, 25-20) în fața Elveției, iar centrul ocnamureșean Florian „Bela” Barta a avut o evoluție solidă, cu 10 puncte, fiind al doilea marcator al reprezentativei noastre.

Astăzi este meci cu Germania (3-1 cu Turcia și 3-0 cu Letonia), ultimele dispute fiind cu Turcia (luni, 14 septemrie) și Franța, dubla campioană olimpică (miercuri, 16 septembrie).

România a debutat cu stângul la EuroVolley 2026, fiind învinsă cu 3-1 (26-24, 18-25, 25-21, 26-24) de Letonia. Tricolorii au arătat altfel în meciul cu Elveția și au început foarte bine, mai ales în defensivă. Bela Bartha și Alexandru Rață au condus atacul României și în joc s-a văzut mai multă atenție și reacție. Tricolorii au jucat mai bine și în setul al doilea, dominând zona centrală, prin Ștefan Lupu. România a preluat controlul și, la finalul unui set echilibrat, s-a impus cu 25-23.

Setul al treilea a fost unul de coșmar pentru gazde. Elveția a jucat impecabil, a avut o energie mult mai ridicată și și-a asigurat 13 mingi de set. În cele din urmă, oaspeții au învins cu 25-13. Ultimul set a fost foarte echilibrat, cu câteva faze controversate, dar cu România la conducere. Elevii lui Stancu s-au hrănit din susținerea publicului și, în cele din urmă, au obținut prima victorie în grupa D a EuroVolley 2026: 3-1 (25-21, 25-23, 13-25, 25-20). Liderii României au fost Alexandru Rață (16 puncte) și Bela Bartha (10 puncte). De partea cealaltă, s-au remarcat Julian Weisigk și Lars Migge cu câte 13 puncte).

foto: FR Volei

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