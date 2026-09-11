Care este cea mai simplă rețetă de supă cu tăieței: Explicații, pas cu pas
Care este cea mai simplă rețetă de supă cu tăieței: Explicații, pas cu pas
Supa de pui cu tăieței rămâne una dintre cele mai simple și apreciate rețete din bucătăria românească. Variantele consultate au aceeași bază: carne de pui, apă, câteva legume pentru aromă, sare și tăieței. Diferențele apar mai ales la cantități și la folosirea tăiețeilor de casă sau din comerț.
Pentru cine vrea varianta cea mai ușoară, tăiețeii cumpărați sunt alegerea practică. Nu mai este nevoie de frământarea și întinderea aluatului, iar timpul de preparare scade considerabil.
Rețeta de bază
Ingrediente pentru aproximativ 4 porții:
2 pulpe de pui sau 3–4 aripi
2 litri de apă
2 morcovi
1 ceapă
o bucată mică de țelină
1 păstârnac, dacă este disponibil
80–100 g tăieței
sare, după gust
puțin pătrunjel verde
Această combinație simplifică rețetele tradiționale, care folosesc în general pui, morcov, ceapă, țelină și păstârnac.
Cum se prepară
1. Fierbe puiul.
Pune carnea într-o oală cu aproximativ 2 litri de apă rece și puțină sare. Las-o să ajungă treptat la fierbere.
2. Îndepărtează spuma.
Când apare spuma la suprafață, strânge-o cu o lingură. Fierberea lentă și îndepărtarea spumei sunt două dintre cele mai importante trucuri pentru o supă limpede.
3. Adaugă legumele.
Pune morcovii, ceapa, țelina și păstârnacul. Redu focul și lasă supa să fiarbă încet până când carnea este bine pătrunsă și legumele sunt moi. În funcție de bucățile de pui folosite, acest lucru poate dura aproximativ o oră.
4. Adaugă tăiețeii.
Scoate carnea și, dacă dorești, legumele. Pune tăiețeii în zeama fierbinte și fierbe-i conform indicațiilor de pe ambalaj; pentru tăiețeii subțiri, de multe ori sunt suficiente câteva minute. Rețetele consultate indică aproximativ 2–4 minute pentru tăiețeii fini.
5. Finalul.
Potrivește de sare, adaugă pătrunjel verde și servește supa fierbinte. Poți pune în farfurie bucăți de pui și câteva felii de morcov.
Secretul unei supe bune
Nu este nevoie de multe condimente. Focul mic este esențial: fierberea puternică poate tulbura zeama. De asemenea, dacă vrei ca supa să rămână limpede, este util să fierbi tăiețeii doar în cantitatea de supă pe care urmează să o servești, nu neapărat în întreaga oală.
Pentru o variantă și mai rapidă, există și rețete care folosesc bucăți de piept de pui și ajung la un timp total de preparare de aproximativ 30 de minute.
Pe scurt: pui + apă + morcov + ceapă + puțină țelină + tăieței + sare = o supă simplă, gustoasă și fără tehnici complicate.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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