Un cunoscut economist compară Estonia cu România după rezultatele PISA: „În Estonia impozitul pe profit este zero. În România companiile sunt conduse de birocrația statului”
Un cunoscut economist compară Estonia cu România după rezultatele PISA: „În Estonia impozitul pe profit este zero. În România companiile sunt conduse de birocrația statului”
Economistul Radu Georgescu face o comparație între Estonia și România, printr-o postare pe Facebook scrisă ieri, 10 septembrie, din perspectiva modului în care cele două state se raportează la oameni și companii, pornind de la rezultatele obținute de cele două țări la testele PISA.
Radu Georgescu susține că diferențele dintre cele două sisteme sunt vizibile atât în relația statului cu firmele, cât și în interacțiunea cu cetățenii și contribuabilii.
Textul scris de economistul Radu Georgescu este următorul:
Pe planeta Pământ este un stat foarte prietenos cu oamenii și cu firmele. Acest stat se numește Estonia. Tot pe planeta Pământ este un stat care este foarte ostil cu oamenii și firmele. Acest stat se numește România.
Ieri toată lumea a vorbit despre testele PISA. România este pe locul 3 în Europa. De la coadă. După Moldova și Bulgaria. Pe primul loc în Europa este Estonia. Surpriză? Nu pentru mine.
Estonia este considerată cea mai prietenoasă țară cu firmele de pe planeta Pământ. Fac o comparație între Estonia și România. Din perspectiva omului care trăiește în România. Dar și din perspectiva contabilului care face contabilitate și pentru firme din Estonia.
- Mentalitatea Guvernului din Estonia comparat cu Guvernul din România
Guvernul din Estonia spune: „Vrem să ajutăm oamenii și firmele din Estonia.” Guvernul din România se laudă de mai multe luni că a încasat mai mulți bani din taxe, după avalanșa de creșteri de taxe din ultimul an. Poftim???? Încasările mai mari din taxe vin din portofelele noastre!!!
Obiectivul unui stat nu este să încaseze mai multe taxe. Obiectivul unui stat este să ajute oamenii și firmele să se dezvolte și să aibă o viață îmbelșugată. În acest fel și statul încasează mai mulți bani.
- Cum se comportă Estonia și România cu firmele
În Estonia impozitul pe profit este ZERO!!! Poftim??? Statul estonian lasă cale liberă companiilor să își vadă de afaceri. În România companiile sunt conduse de birocrația statului. Trebuie să faci tone de hârtii, declarații, rapoarte, fișe, foi pentru orice activitate din firmă. Pentru ANAF orice firmă este un infractor.
- Cum se comportă Estonia și România cu cei care plătesc taxele
Estonia e țara 100% digitalizată. Statul are zero intervenție în viața oamenilor. Te lasă să-ți vezi de treabă. Săptămâna asta am avut nevoie de acces în SPV pentru un client.
Iată pașii pe care i-am făcut:
Am făcut procură la notar (cu programare, cu taxă, cu semnătură).
Declarația 150, depusă online.
Declarația de acces în SPV, depusă tot online.
Deplasare fizică la ANAF, cu un dosar: procura în original, copie după buletin și o cerere.
Deci am stat la coadă la ghișeu…Ca să depun niște hârtii pe care le-am generat deja online, ca să obțin acces la un sistem care se numește Spațiul Privat Virtual.
Oameni buni, în ce țară trăim??
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