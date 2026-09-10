Foto: România, eșec la Campionatul European de volei de la Cluj-Napoca, 1-3 cu Letonia | Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, 6 puncte pentru tricolori

România, eșec la Campionatul European de volei de la Cluj-Napoca, 1-3 cu Letonia, în „BT Arena” | Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, 6 puncte pentru tricolori

Naționala masculină de volei a României a pierdut, scor 1-3, cu Letonia, confruntarea de debut a Grupei D a Campionatului European, în „BT Arena” din Cluj-Napoca, după un meci care a durat două ore și jumătate, în care diferența a fost făcută de câteva mingi (raportul general al punctelor, 94-95).

Tricolorii erau considerați favoriți înaintea disputei cu selecționata baltică, au avut în tribune în jur de 1800 de spectatori, iar în distribuția României s-a regăsit centrul ocnamureșean Florian „Bela” Bartha (6 puncte).

Liderii României au fost Alexandru Rață (21 de puncte) și Daniel Chițigoi (17 puncte). De partea cealaltă, principalul realizator al Letoniei a fost Kristaps Smits (14 puncte). România – Letonia, în grupa D a Campionatului European: 1-3 (24-26, 25-18, 21-25, 24-26). Reprezentativa condusă de Sergi Stanciu nu are timp pentru regrete, pentru că vineri, de la ora 20.00, joacă un nou meci, de data aceasta împotriva Elveției. Apoi, urmează partide cu Germania (sâmbătă, 12 septembrie), Turcia (luni, 14 septembrie) și Franța (miercuri, 16 septembrie) – dubla campioană olimpică, formații mult mai puternice.

După 63 de ani, România este din nou gazdă a Campiontului European de volei masculin. În 1963, responsabilitatea asumată de tricolori a fost de bun augur, pentru că aceștia au reușit să cucerească singura medalie de aur din palmaresul naționalei masculine.

Foto: CEV

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