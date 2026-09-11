12 septembrie 2026 | Restricții de circulație pe mai multe străzi din Aiud: Motivul

Restricții de circulație pe mai multe străzi din Aiud: Motivul

În municipiul Aiud vor fi instituite mai multe restricții temporare de circulație, necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a competiției Aiud Green Run by DP World, anunță administrația locală printr-o postare publicată pe o rețea de socializare.

Pentru a facilita deplasarea participanților la trafic, Primăria Aiud a prezentat principalele restricții:

Strada Băilor

În intervalul 06:00 – 14:00, se suspendă circulația în sens unic, astfel că strada Băilor va fi deschisă circulației în ambele sensuri.

Piața Cuza-Vodă și Piața Consiliul Europei (zona Catedralei Ortodoxe)

În intervalul 06:00 – 14:00, circulația va fi închisă înspre și dinspre Piața Consiliul Europei, cu excepția autovehiculelor care asigură aprovizionarea magazinelor.

Zona centrală – strada Transilvaniei

În intervalele 09:00 – 09:30 și 12:00 – 12:30, circulația va fi închisă pe tronsonul străzii Transilvaniei, de la sensul giratoriu din zona Școlii Gimnaziale „Ovidiu Hulea” până la trecerea pentru pietoni din fața Poliției Municipiului Aiud.

Străzile Avram Iancu – Moților – Abrudului

În intervalul 09:00 – 10:00, vor fi instituite restricții de circulație pe sensul de mers dinspre sensul giratoriu cu DN1 către Transapuseana, pe străzile Avram Iancu și Moților, până la intersecția cu strada Abrudului.

Strada Păltiniș

În intervalul 09:00 – 10:00, circulația va fi restricționată.

Strada Abrudului – zona Măgina

În intervalul 09:00 – 10:00, circulația va fi restricționată pe strada Abrudului, până la intersecția cu drumul de coborâre spre localitatea Măgina, în zona Mănăstirii Măgina.

Zona podului de pe DJ 107M

În intervalul 10:00 – 12:00, circulația va fi restricționată înspre intersecția cu podul de pe DJ 107M.

Zona Parcului Municipal

În intervalul 08:00 – 15:00, circulația va fi închisă pe strada Bethlen Gabor și pe o porțiune de aproximativ 300 m din strada Gheorghe Doja, de la intersecția cu strada Bethlen Gabor.

De asemenea, în intervalul 12:00 – 13:00, accesul rutier către străzile care duc spre Parcul Municipal va fi închis, inclusiv pe strada Gheorghe Doja și aleea de urcare în parc dinspre DN1 (zona Lidl).

,,Pe durata competiției, vă rugăm să circulați cu prudență, să respectați semnalizarea rutieră temporară și indicațiile autorităților.

Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru sprijinul acordat desfășurării în siguranță a evenimentului Aiud Green Run by DP World!”, a mai transmis primăria Aiud.

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