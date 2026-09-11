12 septembrie 2026 | Restricții de circulație pe mai multe străzi din Aiud: Motivul
Restricții de circulație pe mai multe străzi din Aiud: Motivul
În municipiul Aiud vor fi instituite mai multe restricții temporare de circulație, necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a competiției Aiud Green Run by DP World, anunță administrația locală printr-o postare publicată pe o rețea de socializare.
Pentru a facilita deplasarea participanților la trafic, Primăria Aiud a prezentat principalele restricții:
Strada Băilor
- În intervalul 06:00 – 14:00, se suspendă circulația în sens unic, astfel că strada Băilor va fi deschisă circulației în ambele sensuri.
Piața Cuza-Vodă și Piața Consiliul Europei (zona Catedralei Ortodoxe)
- În intervalul 06:00 – 14:00, circulația va fi închisă înspre și dinspre Piața Consiliul Europei, cu excepția autovehiculelor care asigură aprovizionarea magazinelor.
Zona centrală – strada Transilvaniei
- În intervalele 09:00 – 09:30 și 12:00 – 12:30, circulația va fi închisă pe tronsonul străzii Transilvaniei, de la sensul giratoriu din zona Școlii Gimnaziale „Ovidiu Hulea” până la trecerea pentru pietoni din fața Poliției Municipiului Aiud.
Străzile Avram Iancu – Moților – Abrudului
- În intervalul 09:00 – 10:00, vor fi instituite restricții de circulație pe sensul de mers dinspre sensul giratoriu cu DN1 către Transapuseana, pe străzile Avram Iancu și Moților, până la intersecția cu strada Abrudului.
Strada Păltiniș
- În intervalul 09:00 – 10:00, circulația va fi restricționată.
Strada Abrudului – zona Măgina
- În intervalul 09:00 – 10:00, circulația va fi restricționată pe strada Abrudului, până la intersecția cu drumul de coborâre spre localitatea Măgina, în zona Mănăstirii Măgina.
Zona podului de pe DJ 107M
- În intervalul 10:00 – 12:00, circulația va fi restricționată înspre intersecția cu podul de pe DJ 107M.
Zona Parcului Municipal
- În intervalul 08:00 – 15:00, circulația va fi închisă pe strada Bethlen Gabor și pe o porțiune de aproximativ 300 m din strada Gheorghe Doja, de la intersecția cu strada Bethlen Gabor.
De asemenea, în intervalul 12:00 – 13:00, accesul rutier către străzile care duc spre Parcul Municipal va fi închis, inclusiv pe strada Gheorghe Doja și aleea de urcare în parc dinspre DN1 (zona Lidl).
,,Pe durata competiției, vă rugăm să circulați cu prudență, să respectați semnalizarea rutieră temporară și indicațiile autorităților.
Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru sprijinul acordat desfășurării în siguranță a evenimentului Aiud Green Run by DP World!”, a mai transmis primăria Aiud.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Trotuare noi și canalizare pluvială în Meșcreac: Proiectul Primăriei Rădești a trecut de etapa de mediu
Trotuare noi și canalizare pluvială în Meșcreac: Proiectul Primăriei Rădești a trecut de etapa de mediu Investiția de pe DJ 142L intră într-o nouă etapă. Peste 630 de metri de drum județean vor beneficia de infrastructură pietonală modernă, sisteme de colectare a apelor pluviale și accese refăcute pentru proprietățile riverane. Proiectul privind modernizarea infrastructurii pietonale […]
Aproape 1 milion de lei, fără TVA, pentru trotuare și șanțuri pe DJ107E, la Lopadea Nouă: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba
Aproape 1 milion de lei, fără TVA, pentru trotuare și șanțuri pe DJ107E, la Lopadea Nouă: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba Primăria Lopadea Nouă pregătește o investiție de aproape 1 milion de lei pentru modernizarea infrastructurii pietonale și a sistemului de drenaj de pe un tronson al DJ107E. Proiectul […]
11 septembrie 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Benzina, aproape 10 lei în mai multe stații din oraș. Și motorina s-a scumpit
Prețurile carburanților în Alba Iulia: Benzina, aproape 10 lei în mai multe stații din oraș. Și motorina s-a scumpit Albaiulienii care trec vineri, 11 septembrie, pe la cele mai cunoscute benzinării din oraș vor găsi prețuri mai mari la benzină și motorină, după ce carburanții s-au scumpit, din nou. Prețul benzinei a atins vineri dimineață, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Un cunoscut economist compară Estonia cu România după rezultatele PISA: „În Estonia impozitul pe profit este zero. În România companiile sunt conduse de birocrația statului”
Un cunoscut economist compară Estonia cu România după rezultatele PISA: „În Estonia impozitul pe profit este zero. În România companiile...
Casa Verde Baterii 2026: A fost semnat ordinul cu ghidul venit de la AFM pentru programul de baterii. 400 de milioane de lei pentru stocare
Casa Verde Baterii 2026: A fost semnat ordinul cu ghidul venit de la AFM pentru programul de baterii. 400 de...
Știrea Zilei
Consiliul Județean Alba a scos la licitație consolidarea drumului județean DJ 107F: Investiție de aproape 8,9 milioane lei pentru oprirea alunecărilor de teren la Lunca Mureșului
Consiliul Județean Alba a scos la licitație consolidarea drumului județean DJ 107F: Investiție de aproape 8,9 milioane lei pentru oprirea...
FOTO | Un polițist și un jandarm din Alba, eroi în uniformă: Au intervenit primii și au salvat un vârstnic dintr-un apartament din Cugir, de unde se simțea miros de fum
Un polițist și un jandarm din Alba, eroi în uniformă: Au intervenit primii și au salvat un vârstnic dintr-un apartament...
Curier Județean
12 septembrie 2026 | Restricții de circulație pe mai multe străzi din Aiud: Motivul
Restricții de circulație pe mai multe străzi din Aiud: Motivul În municipiul Aiud vor fi instituite mai multe restricții temporare...
Trotuare noi și canalizare pluvială în Meșcreac: Proiectul Primăriei Rădești a trecut de etapa de mediu
Trotuare noi și canalizare pluvială în Meșcreac: Proiectul Primăriei Rădești a trecut de etapa de mediu Investiția de pe DJ...
Politică Administrație
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care i-au înfiletat la conducerea UM Cugir!”
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care...
Comunicat – drept la replică | PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate
PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate...
Opinii Comentarii
11 septembrie 1867 – Ziua în care Timotei Cipariu a schimbat drumul ortografiei românești
11 septembrie 1867 – Ziua în care Timotei Cipariu a schimbat drumul ortografiei românești 11 septembrie 1867 marchează un moment...
Video | 25 de ani de la atacurile care au zguduit America și au schimbat istoria: Răni care nu se văd în fotografii
25 de ani de la atacurile care au zguduit America și au schimbat istoria: Răni care nu se văd în...