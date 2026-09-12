Ce sporuri și venituri pot fi luate în calcul în 2026 la stabilirea sau recalcularea pensiei: Precizări esențiale. Lista

Sporurile, premiile, orele suplimentare și chiar al 13-lea salariu pot fi luate în calcul la stabilirea sau recalcularea pensiei, în anumite condiții. Prevederile sunt importante în special pentru persoanele care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 și ale căror venituri nu au fost valorificate integral la stabilirea drepturilor de pensie.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii introduce reguli care permit valorificarea, în anumite condiții, și a unor venituri sau sporuri cu caracter nepermanent. Pentru a putea fi luate în calcul, acestea trebuie să fi fost supuse contribuției de asigurări sociale și să poată fi dovedite prin documente.

Ce venituri pot fi luate în calcul la pensie

Potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), printre veniturile și sporurile care pot fi valorificate se numără:

*retribuțiile în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;

*premiile anuale;

*premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite;

*recompensele cu caracter limitat acordate salariaților din anumite sectoare;

*al 13-lea salariu;

*plata orelor suplimentare efectuate peste programul normal de lucru;

*anumite sporuri acordate personalului didactic pentru activități de îndrumare și perfecționare;

*indemnizațiile pentru muncă nenormată;

*alte sporuri cu caracter nepermanent pentru care s-a datorat contribuția de asigurări sociale.

Valorificarea acestor venituri nu se face însă automat. Pentru fiecare sumă trebuie să existe documente care să ateste atât existența venitului, cât și cuantumul acestuia și faptul că asupra lui a fost datorată contribuția de asigurări sociale.

Ce trebuie să știe pensionarii care găsesc documente vechi

Noua reglementare poate fi importantă pentru pensionarii care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 și descoperă adeverințe privind venituri nepermanente care nu au fost luate în calcul la stabilirea pensiei.

Faptul că anumite sporuri sau venituri nu au fost valorificate la momentul pensionării nu înseamnă că acestea nu mai pot fi luate în calcul. Pensionarii pot depune documentele justificative la casa teritorială de pensii, iar instituția verifică dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Este important ca adeverințele să conțină informațiile necesare pentru identificarea perioadei lucrate, a veniturilor realizate și a contribuțiilor datorate.

Termenul de șase luni nu blochează depunerea ulterioară a documentelor

Pensionarii nu trebuie să considere că au pierdut definitiv posibilitatea recalculării dacă nu au depus documentele într-un anumit termen.

CNPP a precizat că termenul de șase luni prevăzut pentru recalcularea din oficiu nu înseamnă că, după expirarea acestuia, pensionarii nu mai pot depune adeverințe și solicita recalcularea drepturilor.

Astfel, persoanele care dețin documente privind venituri sau sporuri care nu au fost valorificate la pensie pot solicita verificarea și, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, includerea acestora în calculul drepturilor de pensie.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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