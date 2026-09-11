Trotuare noi și canalizare pluvială în Meșcreac: Proiectul Primăriei Rădești a trecut de etapa de mediu

Investiția de pe DJ 142L intră într-o nouă etapă. Peste 630 de metri de drum județean vor beneficia de infrastructură pietonală modernă, sisteme de colectare a apelor pluviale și accese refăcute pentru proprietățile riverane.

Proiectul privind modernizarea infrastructurii pietonale și a sistemului de scurgere a apelor pluviale din satul Meșcreac, comuna Rădești, face un pas important înainte. Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru investiția propusă de Primăria Comunei Rădești.

Practic, proiectul a depășit etapa procedurii de mediu, ceea ce permite continuarea demersurilor administrative necesare pentru realizarea lucrărilor.

Investiția este prevăzută pe DJ 142L, între kilometrii 9+531 și 10+167, pe un tronson de aproximativ 636 de metri, intervențiile urmând să fie realizate pe ambele părți ale drumului. Carosabilul existent nu va fi modificat, lucrările fiind concentrate asupra infrastructurii pietonale și a sistemului de preluare și evacuare a apelor meteorice.

Peste un kilometru de trotuare

Una dintre principalele componente ale proiectului este construirea unor trotuare noi, care vor asigura circulația în condiții mai sigure pentru pietoni.

Potrivit documentației tehnice, vor fi amenajate aproximativ 840 de metri pătrați de trotuare, cu o lungime cumulată de peste un kilometru. Acestea vor fi realizate din pavele autoblocante și vor beneficia de borduri și rampe pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă.

Investiția răspunde unei probleme existente de mai mult timp în Meșcreac: în lipsa unor trotuare continue, pietonii sunt nevoiți în prezent să circule pe acostamente sau, în anumite zone, pe partea carosabilă.

Peste 400 de metri de canalizare pluvială

Proiectul include și o intervenție amplă asupra modului în care sunt colectate și evacuate apele pluviale.

Soluția tehnică prevede un sistem mixt, format din șanțuri betonate, rigole prefabricate și aproximativ 406 metri de canalizare pluvială subterană, alături de guri de scurgere și cămine de vizitare.

Prin noul sistem se urmărește preluarea controlată a apelor provenite de pe carosabil și de pe suprafețele pietonale, diminuând riscul de băltiri, infiltrații, eroziuni și degradare a infrastructurii rutiere.

42 de accese către proprietăți vor fi refăcute

Investiția nu se limitează la trotuare și drenaj. Proiectul prevede și modernizarea a 42 de accese către proprietățile riverane, pe o suprafață totală de aproximativ 580 de metri pătrați de pavaj.

Pentru ca noul sistem de colectare a apelor să funcționeze corespunzător, sub accese vor fi montate tuburi de traversare, astfel încât apa să poată circula fără blocaje.

Și spații verzi, nu doar lucrări de infrastructură

Proiectul are și o componentă de amenajare a spațiului public. Sunt prevăzute aproape 600 de metri pătrați de spații verzi, precum și plantarea a 90 de arbuști ornamentali.

Astfel, investiția urmărește nu doar rezolvarea problemelor de circulație pietonală și de evacuare a apelor, ci și îmbunătățirea aspectului general al zonei traversate de DJ 142L.

Un pas înainte pentru infrastructura din Meșcreac

Prin această investiție, administrația locală din Rădești urmărește să rezolve probleme care afectează de ani buni infrastructura din Meșcreac: lipsa trotuarelor continue, siguranța redusă a pietonilor și gestionarea insuficientă a apelor pluviale.

Dacă va fi realizat conform documentației, proiectul va schimba semnificativ aspectul și funcționalitatea tronsonului din Meșcreac, oferind locuitorilor trotuare moderne, accese refăcute și un sistem de drenaj adaptat necesităților zonei.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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