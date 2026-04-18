FOTO: Robert Rus (14 ani), noul „Nicolae Stanciu” al Unirii Alba Iulia! Diamant fotbalistic în „alb-negru”

Robert Rus (14 ani) este considerat noul „Nicolae Stanciu” al Unirii Alba Iulia! Diamant fotbalistic în „alb-negru” în Cetatea Marii Uniri

Robert Rus (14 ani împliniți în 7 februarie) este catalogat noul „Nicolae Stanciu” al Unirii Alba Iulia. Diamantul fotbalistic al grupării din Cetatea Marii Uniri are calități extraordinare și poate fi considerat urmașul actualului căpitan al naționalei României.

Robert impresionează pe gazon, este căpitanul și golgheterul formațiilor Under 14 și Under 16 (evoluează la o categorie superioară de vârstă) ale CSM Unirea Alba Iulia. Cei apropiați „sportului rege” conchid că albaiulianul se regăsește în Top 5 fotbaliști români, la ora actuală, la categoria respectivă de vârstă.

Robert Rus evoluează ca atacant sau mijlocaș în sparele vârfului, iar din luna martie se pregătește deja sub comanda lui Dragoș Militaru, cu echipa de seniori a divizionarei terțe.

Rus, fratele mai mic al fundașului albaiulian Narcis Rus (actualmente antrenor la grupele de copii ale Unrii Alba Iulia) promite enorm, are calități remarcabile, strălucind prin prestațiile sale. De altfel, potențialul său extraordinar l-au adus la selecții la Cluj-Napoca, următoarea acțiune luni, pentru constituirea reprezentativei Under 15 a „tricolorilor”.

În formația pregătită de Filip Morar se mai regăsesc alte talente precum aiudeanul Eduard Andone (fiul antrenorului Radu Andone) sau Alin Parastie.

*Stanciu a debutat la 15 ani

Comparația cu Nicolae Stanciu, cel mai important produs fotbalistic din toate timpurile pentru Unirea Alba Iulia este inevitabilă. Robert Rus este așteptat în scurt timp să facă pasul spre echipa mare, probabil în stagiunea viitoare.

Ca exemplu, Nicolae Stanciu era deja un obișnuit al debuturilor la vârste fragede: în 24 mai 2008, la 15 ani și două săptămâni, antrenorul Aurel Șunda i-a prilejuit debutul în Divizia B, la partida Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara. Peste nici 2 ani, în 1 mai 2010, Stanciu a jucat, la nici 17 ani, în Liga 1, fotbalistul din Craiva fiind aruncat în luptă de Blaz Sliskovic, în confruntarea Unirea Alba Iulia – Steaua 2-1 (ultima victorie uniristă pe prima scenă).

