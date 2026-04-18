FOTO: Robert Rus (14 ani), noul „Nicolae Stanciu” al Unirii Alba Iulia! Diamant fotbalistic în „alb-negru”

Robert Rus (14 ani) este considerat noul „Nicolae Stanciu” al Unirii Alba Iulia! Diamant fotbalistic în „alb-negru” în Cetatea Marii Uniri
Robert Rus (14 ani împliniți în 7 februarie) este catalogat noul „Nicolae Stanciu” al Unirii Alba Iulia. Diamantul fotbalistic al grupării din Cetatea Marii Uniri are calități extraordinare și poate fi considerat urmașul actualului căpitan al naționalei României.
Citește și: FOTO: 1 mai 2010, ziua când Nicolae Stanciu a pășit în fotbalul mare! Fostul unirist a debutat în Liga 1 la ultima victorie a Unirii Alba Iulia în elită, 2-1 cu Steaua București!
Robert impresionează pe gazon, este căpitanul și golgheterul formațiilor Under 14 și Under 16 (evoluează la o categorie superioară de vârstă) ale CSM Unirea Alba Iulia. Cei apropiați „sportului rege” conchid că albaiulianul se regăsește în Top 5 fotbaliști români, la ora actuală, la categoria respectivă de vârstă.
Robert Rus evoluează ca atacant sau mijlocaș în sparele vârfului, iar din luna martie se pregătește deja sub comanda lui Dragoș Militaru, cu echipa de seniori a divizionarei terțe.
Rus, fratele mai mic al fundașului albaiulian Narcis Rus (actualmente antrenor la grupele de copii ale Unrii Alba Iulia) promite enorm, are calități remarcabile, strălucind prin prestațiile sale. De altfel, potențialul său extraordinar l-au adus la selecții la Cluj-Napoca, următoarea acțiune luni, pentru constituirea reprezentativei Under 15 a „tricolorilor”.
În formația pregătită de Filip Morar se mai regăsesc alte talente precum aiudeanul Eduard Andone (fiul antrenorului Radu Andone) sau Alin Parastie.
*Stanciu a debutat la 15 ani
Comparația cu Nicolae Stanciu, cel mai important produs fotbalistic din toate timpurile pentru Unirea Alba Iulia este inevitabilă. Robert Rus este așteptat în scurt timp să facă pasul spre echipa mare, probabil în stagiunea viitoare.
Ca exemplu, Nicolae Stanciu era deja un obișnuit al debuturilor la vârste fragede: în 24 mai 2008, la 15 ani și două săptămâni, antrenorul Aurel Șunda i-a prilejuit debutul în Divizia B, la partida Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara. Peste nici 2 ani, în 1 mai 2010, Stanciu a jucat, la nici 17 ani, în Liga 1, fotbalistul din Craiva fiind aruncat în luptă de Blaz Sliskovic, în confruntarea Unirea Alba Iulia – Steaua 2-1 (ultima victorie uniristă pe prima scenă).
CIL Blaj, victorie cu Unirea DMO, în play-out | CSU Alba Iulia, remiză internă cu Timișul Șag
CIL Blaj, victorie cu Unirea DMO, în play-out | CSU Alba Iulia, remiză internă cu Timișul Șag, după ce a deschis scorul Conjudețenele CS Universitar Alba Iulia și CIL Blaj au jucat în etapa a 3-a din play-out, pe teren propriu Citește și: CIL Blaj – CSU Alba Iulia 0-0, în derby „de Alba”, în […]
FOTO: Metalurgistul Cugir – Sănătatea Cluj 0-1 (0-0) | „Virușii verzi” au dat lovitura și rămân pe locul secund
Metalurgistul Cugir – Sănătatea Cluj 0-1 (0-0), în play-off | „Virușii verzi” au dat lovitura la Cugir și rămân pe locul secund în play-off-ul Ligii 3. Sănătatea Cluj a dat lovitura la Cugir, victorie cu 1-0 (0-0), gol Al. Pop (64), iar „virușii verzi” rămân pe locul secund în play-off-ul Ligii 3. Citește și: Unirea […]
20-21 aprilie 2026 | Primele dueluri de foc din finala campionatului național de volei feminin, în „Mica Romă”: Toți ochii pe confruntarea teribilă Volei Alba Blaj – CSO Voluntari
Primele dueluri de foc din finala campionatului național de volei feminin, în „Mica Romă”: Toți ochii pe confruntarea teribilă Volei Alba Blaj – CSO Voluntari Luni și marți, 20-21 aprilie 2026, campioana României, CSM Volei Alba Blaj dispută, pe teren propriu, primele două meciuri ale finalei campionatului național de volei feminin. Campioana României va întâlni, […]
ANAF a luat în vizor românii de pe Airbnb și Booking. Într-un județ au fost găsite 60.000 de persoane fizice cu venituri nedeclarate
ANAF a luat în vizor românii de pe Airbnb și Booking. Într-un județ au fost găsite 60.000 de persoane fizice...
Ministerul Apărării Naționale, referitor la Ordinele de chemare la mobilizare: ,,Acestea reprezintă documente tipizate, al căror format este prevăzut de lege, doar în situații reale”
Ministerul Apărării Naționale, referitor la Ordinele de chemare la mobilizare: ,,Acestea reprezintă documente tipizate, al căror format este prevăzut de...
VIDEO | Jucătorii de la CSM Unirea Alba Iulia, prezenți la primul spectacol organizat de Garda Apulum din 2026: Au făcut poze și au discutat cu ,,dacii și romanii”. ,,Vă așteptăm mâine la meci”
Jucătorii de la CSM Unirea Alba Iulia, prezenți la primul spectacol organizat de Garda Apulum din 2026: Au făcut poze...
Coșmarul de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Cum încearcă Primăria să reducă durerile de cap ale șoferilor
Coșmarul de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Cum încearcă Primăria să...
Muniție rămasă neexplodată la Lunca Mureșului: Intervine un echipaj pirotehnic al ISU Alba pentru asanare
Muniție rămasă neexplodată la Lunca Mureșului: Intervine un echipaj pirotehnic al ISU Alba pentru asanare Muniție rămasă neexplodată a fost...
VIDEO | Tânăr de 22 de ani, din Săsciori, REȚINUT de polițiști: S-a urcat ,,beat mangă” la volan și s-a ,,împlântat” cu mașina într-un parapet de la marginea drumului
Tânăr de 22 de ani, din Săsciori, REȚINUT de polițiști: S-a urcat ,,beat mangă” la volan și s-a ,,împlântat” cu...
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția de armament
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția...
FOTO | Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”
Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur...
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii La 18/30 aprilie...
Ziua internațională a hemofiliei, celebrată la data de 17 aprilie
Ziua internațională a hemofiliei, celebrată la data de 17 aprilie Ziua internațională a hemofiliei este marcată în întreaga lume la...