FOTO: 1 mai 2010, ziua când Nicolae Stanciu a pășit în fotbalul mare! Fostul unirist a debutat în Liga 1 la ultima victorie a Unirii Alba Iulia în elită, 2-1 cu Steaua București!

Data de 1 mai 2010 are o dublă semnificație pentru Unirea Alba Iulia! Acum un deceniu, pe “Cetate”, s-a consemnat ultima victorie în elită pentru gruparea albaiuliană, 2-1 cu Steaua București, meci care a prilejuit debutul în Liga 1 a puștiului de nici 17 ani Nicolae Stanciu.

După acest eșec din “Cetate” în fața “lanternei roșii” trupa din Capitală a pierdut orice șansă la titlu, iar uniriștii au retrgradat la finele stagiunii în eșalonul secund.

Între timp, fotbalistul plecat din Craiva, ce făcea naveta zilnic, dis de dimineață, pentru a ajunge la antrenamentele “alb-negrilor”, a ajuns sus și a cunoscut consacrarea la nivel internațional. Nicolae Stanciu a devenit primul fotbalist din istoria Albei prezent la un turneu final, Campionatul European din 2016, i-a cântat imnul de 37 de ori, marcând în 10 rânduri pentru prima reprezentativă a României.

Atunci, în urmă cu 10 ani, în minutul 70 al jocului Unirea Alba Iulia – Steaua București, din runda a 30-a a Ligii 1, în distribuția gazdelor și-a făcut apariția “diamantul’, aruncat în luptă de sârbul Sliskovic, Stanciu înlocuindu-l pe Nemanja Jovanovic. Era ultima schimbare a gazdelor și 7000 de suflete au trăit clipe magice: un succes istoric al favoriților și debutul lui Nicolae Stanciu!

*”O zi specială, în care mi-am dat seama că vreau să joc fotbal”

“Aveam emoții foarte mari înaintea partidei. Mai fusesem pe bancă înainte, la o altă partidă, dar atunci domnul Falub nu m-a introdus (n.r – partida cu Gloria Bistrița, de acasă, în etapa a 19-a, scor 1-2, pe 26 februarie). Cred că emoțiile astea au apărut întrucât cumva anticipam că am șansa sa debutez, știam că mister Sliskovic mă place. Unirea a făcut un meci mare atunci, eu am intrat la 1-1 iar după câteva minute Florin Dan a înscris un gol superb dintr o lovitura liberă. A fost debutul perfect pentru mine, nici nu împlinisem încă 17 ani”, și-a amintit internaționalul român.

Nicolae Stanciu era deja un obișnuit al debuturilor la vârste fragede: în 24 mai 2008, la 15 ani și două săptămâni, antrenorul Aurel Șunda i-a prilejuit debutul în Divizia B, la partida Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara, însă, în octombrie, în același an, a suferit o accidentare gravă (operat la menisc și ligamentele încrucișate) și a stat 7 luni departe de fotbal. “Au fost emoții și multă fericire, pentru debut, pentru victorie, nu mă puteam gândi la altceva. Înainte cu un an și jumătate avusesem o accidentare gravă și nu credeam că mai pot ajunge să evoluez la un nivel bun după asta. Am încercat să impresionez, să ajut echipa să câștige și cred că pentru un asemenea meci, la o vârstă fragedă, m-am descurcat destul de bine. A fost o zi specială, de neuitat, ziua în care mi-am dat seama că vreau să ajung să joc fotbal la cel mai înalt nivel, cu stadioane pline și că trebuie să muncesc mult pentru a reuși asta. A fost prima dată când am văzut arena «Cetate» aproape plină și m-am simțit extraordinar. După meci am sărbătorit cu colegii de clasă care erau și ei juniori la Unirea și au fost prezenți pe stadion”, a declarat Stanciu.

“Andreea (n.r. – actuala soție, căsătoria a avut loc anul trecut) era la meci și după ce am început să ieșim împreună am găsit o poză cu ea din galeria Stelei, făcută către teren și în spate de tot mă văd eu! Destinul…”, a mai adăugat Nicolae, cel care a venit pe lume în 7 mai, dată-simbol pentru fotbalul românesc: în 1986, Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni, cu Duckadam, “eroul de la Sevilla”, împotriva Barcelonei.

Până la finalul acelei ediții 2009/ 2010, ultima pe prima scenă pentru fotbalul albaiulian, Nicolae Stanciu a strâns 5 partide în Liga 1 pentru Unirea Alba Iulia: a jucat 24 de minute la Galați, titular în premieră (74 de minute) – cu Dinamo când a și dat pasă de gol pentru Fl. Dan, integralist la Mediaș și cu Pandurii Tg. Jiu.

*Ales în echipa LPF a deceniului

De curând, fotbalistul ex-unirist a fost nominalizat într-o anchetă a LPF în echipa ideală a deceniului 2010-2020 în Liga 1 (Stanciu a evoluat în România, la Unirea Alba Iulia, FC Vaslui și Steaua București, până în 2016, când a plecat la Anderlecht). “Mă bucur enorm, sunt mândru de această realizare și sunt extrem de norocos să fiu și eu în echipa deceniului alături de jucători emblematici ai Ligii 1. Le mulțumesc tuturor celor care m-au votat, celor care au încredere în mine și sper în continuare, împreună cu alți fotbaliști originari din Alba Iulia, să aducem cât mai multe bucurii orașului și oamenilor care iubesc acest sport și nu numai”, a spus jucătorul ce va împlini 27 de ani pe 7 mai.

*Dor de fotbal în Cehia

În vara trecută a revenit în Cehia, la Slavia Praga, după o experiență nefastă la Al Ahli, s-a impus rapid, a impresionat prin prestațiile din competițiile continentale și acum este printre puținii fotbaliști români care în perioada crizei cauzate de pandemia de coronavirus se bucură de fotbal. “Am reluat antrenamentele, suntem 3 grupuri de 8 jucători, ne antrenăm separat de celelalte grupuri și nu avem voie în vestiar. Perioada a fost grea, ca pentru toată lumea. Am stat în casă cu soția mea și mai reușeam să ajung la club, la sala de forță, în unele zile. Aici a fost puțin mai lejer pentru că nu ai fost obligat să stai izolat la domiciliu, lumea putea să iasă afară, dar chiar și așa s-au protejat foarte mult, toți purtând măști, mănuși și păstrând distanța unul de celălalt. Acum așteptăm vești despre reluarea campionatului și sperăm să începem cât mai curând pentru că numărul cazurilor a scăzut în ultima perioadă”, a conchis echipierul campioanei Cehiei.

A jucat în Champions League, a câștigat numeroase trofee în România și în Belgia, stabilind recorduri în privința sumei de transfer atât în Belgia cât și în Cehia. A strâns meciuri memorabile, a trăit gloria fotbalistică, dar, cu siguranță, cele 20 de minute de acum un deceniu, îi vor rămâne, mereu, fixate în minte, în colțul celor mai frumoase amintiri… Și nu în ultimul rând, Nicolae Stanciu reprezintă o adevărată “mină de aur” pentru gruparea ce l-a lansat în fotbalul mare, Unirea Alba Iulia, ajunsă în eșalonul terț, supraviețuind în ultimii ani grație banilor încasați de pe urma transferurilor sale: Belgia, Cehia, Arabia Saudită!

Lucian DANCIU

Dan HENEGAR