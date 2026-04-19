FOTO: Premieră pentru CSM Unirea Alba Iulia, Claudia Bistrian – titulară în „tricolor"! România, victorie clară cu Cipru la fotbal feminin, în preliminariile CM

Dan HENEGAR

acum o oră

Premieră pentru CSM Unirea Alba Iulia, Claudia Bistrian – titulară în „tricolor”! România, victorie clară cu Cipru la fotbal feminin, scor 3-0, în preliminariile CM

România a repurtat o victorie clară, 3-0 (1-0) cu Cipru, meci contând pentru preliminariile Campionatului Mondial din Brazilia de fotbal feminin. În acest meci s-a consemnat o premieră pentru CSM Unirea Alba Iulia, club care a avut-o pe Claudia Bistrian în formula de start a reprezentativei „tricolore”.

Pe lista de rezerve s-a regăsit și portarul Sara Cîmpean, cele două jucătoare fiind deja obișnuite cu acțiunile naționalei mare.

Pe „Arcul de Triumf”, un meci întrerupt aproximativ două ore, România a învins Cipru, scor 3-0 (1-0), prin golurile marcate de Vlădulescu (5), Stancu (85), Ciolacu (90+1). Naționala feminină are 3 victorii din tot atâtea meciuri, fără gol primit, și s-a calificat în prima rundă a barajului pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

UEFA are alocate 11 locuri la turneul final care va avea loc în Brazilia în 2027, iar o a 12-a echipă europeană s-ar putea califica la Cupa Mondială în urma unui play-off intercontinental. Cele 11 echipe calificate vor fi decise astfel: calificare directă: cele 4 câștigătoare ale grupelor din Liga A, calificare în urma meciurilor din play-off.

În același contex, precizăm că miercuri, 22 aprilie, este jocul dintre Vasas Femina Odorheiu Secuiesc și CSM Unirea Alba Iulia, contând pentru etapa a șasea a play-out-ului SuperLigii feminine.

Foto: FRF

