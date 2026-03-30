FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, lider în play-out-ul Superligii la fotbal feminin! Uniristele, victorie în derby-ul cu Gloria Bistrița și imbatabile în 2026

CSM Unirea Alba Iulia, lider în play-out-ul Superligii la fotbal feminin! Uniristele, victorie în derby-ul cu Gloria Bistrița, scor 2-0, și imbatabile în 2026
CSM Unirea Alba Iulia este lider în play-out-ul Superligii la fotbal feminin, după succesul de la Micești, în derby-ul cu Gloria Bistrița, scor 2-0 (1-0), goluri înscrise de „stranierele” Elina Coceanovschi (în prima repriză, la un balon respins de portar) și Idelys Vázquez (81, din postura de rezervă).
Miercuri, 1 aprilie, este disputa din deplasare, în grupele Cupei României, cu Csikszereda Miercurea Ciuc (deținătoarea trofeului și locul secund în play-off).
Duelul primelor clasate, despărțite înaintea jocului de 3 puncte, a fost adjudecat de „alb-negre” care traversează o perioadă excelentă în acest an, cu noul antrenor Marcel Rusu pe bancă. Gruparea din Cetatea Marii Uniri este imbatabilă având în campionat o serie de 4 partide câștigate și o remiză, plus un succes categoric în Cupa României (12-0 cu Petrolul Ploiești), rezultând 6 partide în care Sara Cîmpean a primit un singur gol (goalkeeper-ul naționalei este neînvins de 4 partide)!
CSM Unirea Alba Iulia a devenit lider, cu 24 de puncte (golaveraj 10-1), la egalitate cu Gloria Bistrița (golaveraj 9-5), în clasament mai fiind Olimpia Gherla (15 puncte, golaveraj 5-8) și Vasas Femina (6 puncte, 3-14). Uniristele vor susține următorul meci miercuri, 22 aprilie, în deplasare, cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc.
CSM Unirea Alba Iulia: Sara Câmpean/cpt. – Denisa Băcanu, Elina Coceanovschi, Andreea Laiu, Melinda Nagy, Elena Ruvila, Claudia Bistrian, Alejandra Sánchez, Noemi Vincze, Florentina Ancăș, Bianca Banciu; rezerve Toma, Cîrjan, Stan, Vasquez, Sibșean, Șuveț. Antrenori Marcel Rusu, Adrian Lopăzan, Ionuț Grozav, Petre Clep.
