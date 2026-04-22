FOTO | Polițiștii din Alba, acțiune pe DN1: Peste 100 de sancțiuni contravenționale și 3 permise de conducere, reținute

Polițiștii din Alba, acțiune pe DN1: Peste 100 de sancțiuni contravenționale și 3 permise de conducere, reținute

Conform IPJ Alba, la data de 21 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Alba, alături de polițiștii din cadrul altor structuri rutiere din județ și sprijiniți de colegii din cadrul structurilor de ordine publică, au organizat, în intervalul orar 11.00–15.00, o acțiune pe DN 1, care a avut ca obiectiv principal sporirea siguranței în trafic și reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere.

Controalele au fost orientate către depistarea și sancționarea conducătorilor auto care depășesc limitele legale de viteză, dar și către combaterea altor comportamente periculoase, precum depășirile neregulamentare, conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, nefolosirea centurii de siguranță și utilizarea telefonului mobil în timpul condusului.

În urma verificărilor, au fost constatate abateri de la legislația rutieră, pentru care au fost aplicate 108 sancțiuni contravenționale, au fost reținute trei permise de conducere și au fost efectuate 44 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Cele mai multe dintre aceste abateri au vizat nerespectarea regimului de viteză, însă au fost sancționate și alte încălcări, precum nepurtarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului mobil la volan.

De asemenea, au fost retrase 7 certificate de înmatriculare, în cazul unor vehicule care prezentau defecțiuni tehnice ce puteau afecta siguranța circulației, constatări ce au fost realizate cu sprijinul specialiștilor din cadrul Registrului Auto Român.

Facem precizarea că astfel de acțiuni vor continua pe parcursul întregului an, în vederea creșterii siguranței tuturor participanților la trafic

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI