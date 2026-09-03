Foto: Poli Timișoara – Rapid 0-2 (0-0), în Cupa României | Atmosferă superbă la Sibiu, în „meciul fraților”
Poli Timișoara – Rapid 0-2 (0-0), în Cupa României | Atmosferă superbă la Sibiu, în „meciul fraților”
Poli Timișoara – Rapid, în Cupa României, a fost mai mult decât un meci, a fost o dovadă de pasiune, atașament și respect între suporterii înfrățiți ai celor două grupări.
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O atmosferă senzațională la Sibiu, cu cele două galerii vulcanice care au oferit în repetate rânduri mostre de civilizație. Plecând pe la scandarea, pe rând, a numelui echipei adverse și până momentul pauzei, când în stadion s-a auzit „Glasul roților de tren”!
Au fost peste 7.000 de spectatori, care în primul rând au admirat show-ul oferit de peluze. Pe teren, în condițiile în care Pancu și Alexa au apelat la mai multe rezerve, rezultând distribuții improvizate, a fost mult echilibru. Primul mitan a fost pigmentat cu două bare, câte una de fiecare parte, Nyarko (30), respectiv Kamara (32).
Și a fost aproape de o remiză între „frații” cu gândul mai mult la campionat, „violeții” – confruntare la Satu Mare cu formația condusă de Alexandru Pelici, feroviarii – deplasare la Galați. Însă în final, Kamara (85) a punctat decisiv după un corner al lui Moruțan, reușită urmată de o reușită senzațională a lui Bubanja (87)
Iar, după cum se derulează evenimentele, în sezonul viitor vom vedea repetate asemenea episoade remarcabile pe scena primei ligi!
Foto: sport pictures
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