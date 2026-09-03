Noul Cod al Urbanismului schimbă regulile pentru cei care își construiesc o casă la țară: Casele de până la 150 de metri pătrați, ridicate pe baza unor proiecte-tip. Ce altceva mai prevede

Printre cele mai importante modificări ale noului Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC) se numără simplificarea procedurilor pentru anumite lucrări realizate în mediul rural, reducerea termenelor de aprobare și digitalizarea procesului de avizare. În același timp, actul normativ introduce reguli noi pentru dezvoltările imobiliare din marile orașe, pentru litoralul românesc și pentru administrarea autorizațiilor de construire în București.

Anexele gospodărești din mediul rural vor putea fi realizate printr-o procedură simplificată

Una dintre cele mai importante schimbări prevăzute de noul Cod îi vizează pe cei care locuiesc la sat și doresc să construiască anexe pe proprietatea lor.

Potrivit noilor prevederi adoptate de Camera Deputaților, pentru construcții precum garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară sau alte anexe cu o suprafață de până la 50 de metri pătrați va fi introdusă o procedură de notificare a autorităților locale. În acest caz, termenul de răspuns este de 15 zile.

Măsura este valabilă exclusiv în mediul rural și doar în localitățile aflate în afara zonelor metropolitane.

Casele de până la 150 de metri pătrați vor putea fi construite pe baza unor proiecte-tip

Noul Cod aduce modificări și pentru persoanele care intenționează să își ridice o locuință unifamilială la țară.

Conform prevederilor adoptate, în mediul rural va putea fi construită o casă cu parter și o suprafață de până la 150 de metri pătrați folosind proiecte realizate de specialiști sau proiecte-tip puse la dispoziție de autoritățile locale.

Scopul acestei măsuri este simplificarea procedurilor pentru construcțiile de locuințe din mediul rural.

Autoritățile vor reduce birocrația și vor digitaliza procesul de avizare

Pe lângă modificările privind autorizarea unor lucrări, noul Cod al Urbanismului urmărește și reducerea timpului necesar pentru obținerea avizelor.

Totodată, documentul prevede digitalizarea proceselor de avizare, una dintre schimbările prezentate de Ministerul Dezvoltării odată cu adoptarea actului normativ.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat principalele obiective ale noii legislații.

„Codul Urbanismului aduce simplificări substanțiale în domeniul construcțiilor, dar și rigoare și responsabilitate pentru instituțiile publice implicate. Digitalizăm procesele de avizare, legea oferă siguranță în amenajarea localităților în care trăim, și înseamnă 972 de milioane de euro din fonduri nerambursabile, pe care România nu le va pierde prin adoptarea acestui jalon inclus în PNRR”, a declarat Cseke Attila, potrivit comunicatului citat.

Dezvoltatorii imobiliari vor avea obligații suplimentare în marile orașe

Noul Cod nu vizează doar construcțiile din mediul rural.

Pentru proiectele rezidențiale de mari dimensiuni din orașe, dezvoltatorii care construiesc peste 500 de locuințe vor avea obligația de a contribui financiar la realizarea infrastructurii necesare viitorilor locatari.

Contribuțiile vor putea fi folosite pentru dezvoltarea unor obiective precum grădinițe, creșe sau școli. Ministerul precizează, în același timp, că noul Cod nu modifică legislația privind spațiile verzi, acestea urmând să nu poată fi diminuate.

Apar reguli dedicate litoralului românesc

Actul normativ stabilește și obligații privind dezvoltarea urbanistică a litoralului.

Potrivit noilor prevederi, va trebui elaborată o reglementare urbanistică specifică pentru această zonă în cel mult un an, iar aprobarea documentației va trebui realizată într-un termen de maximum cinci ani.

O altă noutate inclusă în Cod este înființarea Registrului Național al Construcțiilor.

De asemenea, sunt introduse reguli noi privind certificarea firmelor din domeniul construcțiilor, măsură care are ca obiectiv creșterea calității lucrărilor și sporirea siguranței construcțiilor.

Totodată, proiectanții și ceilalți specialiști implicați în procesul de avizare vor avea răspundere legală pentru activitatea desfășurată.

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