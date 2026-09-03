Care este dieta-minune ce încetinește îmbătrânirea creierului cu până la 2 ani și jumătate
Care este dieta-minune ce încetinește îmbătrânirea creierului cu până la 2 ani și jumătate
O alimentație inspirată din dieta mediteraneană și dieta DASH ar putea încetini procesul de îmbătrânire a creierului. Un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea Zhejiang din China sugerează că persoanele care respectă mai îndeaproape principiile dietei MIND prezintă o pierdere mai redusă de țesut cerebral în timp.
Cercetarea, publicată în Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, a urmărit 1.647 de adulți de vârstă mijlocie și înaintată, pe o perioadă de aproximativ 12 ani. Participanții nu au primit o dietă impusă, ci au fost evaluați în funcție de cât de mult se apropiau obiceiurile lor alimentare de principiile MIND.
Creierul celor care mănâncă „MIND” îmbătrânește mai lent?
Rezultatele sunt surprinzătoare: persoanele cu cea mai mare aderență la dieta MIND au înregistrat o pierdere mai redusă de materie cenușie, țesut esențial pentru memorie, gândire și luarea deciziilor. De asemenea, la acestea s-a observat o creștere mai redusă a volumului ventriculilor cerebrali, un indicator asociat cu pierderea de țesut cerebral pe măsură ce înaintăm în vârstă.
Potrivit cercetătorilor, diferențele observate ar corespunde unei încetiniri a îmbătrânirii structurale a creierului de aproximativ 2,5 ani în cazul participanților care au respectat cel mai strict principiile dietei.
Ce pune în farfurie dieta MIND?
Dieta MIND este o combinație între dieta mediteraneană și dieta DASH, adaptată cu accent pe alimente considerate benefice pentru sănătatea creierului.
Printre alimentele recomandate se numără fructele de pădure, legumele, nucile, cerealele integrale și carnea de pasăre. În schimb, sunt limitate alimentele prăjite, carnea roșie și produsele bogate în grăsimi nesănătoase.
Explicația propusă este legată, printre altele, de efectele antiinflamatorii și antioxidante ale anumitor alimente. Fructele de pădure și legumele, de exemplu, furnizează compuși care pot contribui la reducerea stresului oxidativ și a inflamației, în timp ce consumul ridicat de alimente prăjite și grăsimi nesănătoase este asociat cu procese inflamatorii și probleme vasculare.
Rezultatele nu înseamnă însă că dieta „oprește” îmbătrânirea creierului
Cercetătorii atrag atenția că studiul este observațional și nu demonstrează că dieta MIND este cea care a provocat direct modificările cerebrale. Alimentația a fost auto-raportată, iar analiza nu a inclus toți factorii care ar putea influența sănătatea creierului, precum calitatea somnului sau anumite particularități genetice.
Mai mult, unele rezultate au fost neașteptate. Consumul de cereale integrale a fost asociat în această analiză cu o scădere mai rapidă a materiei cenușii, în timp ce brânza — aliment limitat în dieta MIND — a părut să fie asociată cu o deteriorare cerebrală mai lentă.
Prin urmare, concluzia nu este că un anumit aliment poate „întineri” creierul, ci că un model alimentar general sănătos ar putea fi asociat cu o îmbătrânire cerebrală mai lentă.
Cercetătorii consideră că sunt necesare studii mai ample, pe populații mai diverse, pentru a clarifica mecanismele și pentru a determina dacă dieta MIND poate avea un rol concret în prevenirea declinului cognitiv și a bolilor neurodegenerative.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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