Alba în SuperLigă: zlătneanul Andrei Mărginean, lider cu „câinii roșii” | Alexandru Vodă, în Giulești, la derby-ul etapei
Alba în SuperLigă: zlătneanul Andrei Mărginean, lider cu „câinii roșii”, după etapa a șaptea
FC Argeș, echipa pregătită de antrenorul aiudean Bogdan Andone, este în scădere de turație, cu a doua înfrângere consecutivă, 0-1 la Mioveni cu nou-promovata Sepsi Sfântu Gheorghe (covăsnenii au 6 întâlniri fără a pierde) și un singur punct în ultimele 3 etape.
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În fruntea ierarhiei este Dinamo, „câinii roșii” bucurându-se de o serie imbatabilă de 6 confruntări (singurul eșec stagional, în runda inaugurală, la Ploiești). În disputa de la Arad, cu revelația Corvinul Hunedoara (nou-promovata cu 5 dispute fără înfrângere), Dinamo a remizat, după 3 partide adjudecate, într-o dispută, după 34 de ani, pe prima scenă între cele două combatante. Albaiulianul Florin Ilie (6 jocuri, 342 de minute) a intrat în ultimele 11 minute la gazde (etapa trecută nu a evoluat). În schimb zlătneanul Andrei Mărginean, cu un start excelent de sezon, a evoluat 68 de minute la bucureșteni (607 minute strânse).
Un alt duel între jucători din Alba s-a produs la confruntarea FK Csikszereda Miercurea Ciuc – CFR Cluj 2-3, al doilea succes consecutiv al clujenilor sub comanda lui Șumudică. „Lanterna roșie”, singura ce nu s-a impus în acest sezon (un punct), s-a bazat pe Răzvan Trif, jucătorul de bandă din Jidvei, toate minutele (6 meciuri, 457 minute), integralist al treilea joc la rând. De partea cealaltă, aiudeanul Andrei Cordea a fost pe teren 71 de minute (6 prezențe, 480 de minute), fiind golgheterul trupei din „Gruia”, cu 4 reușite, alături de Drazic. Alexandru Țîrlea, apărătorul din Petrești, nu a jucat în acest campionat, fiind la o semnătura de despărțirea de CFR Cluj, unde a revenit în vară, după împrumutul la Metaloglobus, cu care a retrogradat.
„U” Cluj a suferit a doua înfrângere succesivă, 2-3 acasă, cu surprinzătoarea Petrolul Ploiești (pe podium, cu 3 din ultimele 4 întâlniri adjudecate). Abrudeanul Ovidiu Bic, integralist în distribuția „șepcilor roșii” are 480 de minute (6 meciuri).
Farul Constanța, o altă formație care nu a pierdut din prima etapă, la fel ca Dinamo și Sepsi Sf. Gheorghe, a remizat alb (al treilea egal consecutiv), la Ovidiu, cu FC Botoșani, meci în care Alibec a irosit un penalty.
UTA a dat lovitura la Târgoviște, cu prima izbândă din ediția curentă și o nouă rușine pentru FCSB (al doilea eșec la rând)! „Bătrâna Doamnă” a profitat de degringolada „roș-albaștrilor”, cu Marius Baciu, depășit de evenimente (omologul său, Adrian Mihalcea, succes la meciul 100 în SuperLigă)!
În derby-ul etapei, în „Giulești”, campioana contra formației lui Daniel Pancu, unde a ajuns portarul ex-unirist Răzvan Ducan (liber în ultimele luni, după despărțirea de divizionara terță), s-a consemnat o remiză. La una dintre tușe a oficiat albaiulianul Alexandru Vodă, președintele Comisiei Județene a Arbitrilor Alba.
Foto: Sport Pictures
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