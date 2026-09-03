Curier Județean

Video | Cum erau nunțile în Apuseni în urmă cu aproape 40 de ani: „Răsunau ulițele de râsetele și chiotele vesele ale nuntașilor”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 56 de minute

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Cum erau nunțile în Apuseni în urmă cu aproape 40 de ani: „Răsunau ulițele de râsetele și chiotele vesele ale nuntașilor”

Mircea Goia, directorul general al Cupru Min Abrud, a publicat un videoclip pe o rețea de socializare, care surprinde imagini de la nunta sa cu soția sa, Felicia, desfășurată în urmă cu 38 de ani, în comuna Lupșa.

În mesajul care însoțește videoclipul, acesta își amintește de nunta organizată după tradiții, la care au participat aproximativ 500 de persoane. Cei doi au fost cununați la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” de părintele paroh Ioan Morcan.

Textul publicat de Mircea Goia alături de videoclip este următorul:

,,Azi au trecut 38 de ani de când Apusenii au răsunat de strigături și cântec iar muntele ne-a fost martor la nuntă. Inima mea de moț simte o nostalgie mândră ca bradul și dulce ca mierea. Cu draga mea soție Felicia am scris atunci o poveste clădită pe rânduială străveche, în comuna Lupșa. Nu mai puțin de 500 de suflete de moți s-au strâns ca să ne vadă cum ne legăm viețile la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh”, cununați creștinește de părintele paroh Ioan Morcan.  Cu binecuvântarea lui, a nașilor, a părinților, am pășit de mână pentru aproape patru decenii.

Totul a fost în legea pământului. Îmi amintesc de vornicii noștri, al mirelui și miresei, de istețimea și de vorbele lor de duh în versuri populare. Ce spectacol au mai făcut! Răsunau ulițele de râsetele și chiotele vesele ale nuntașilor. Îmi amintesc de stegarul de nuntă care vestea codrilor că ne luăm din dragoste. Îmi amintesc că drumul moțului spre fericire trece prin vama flăcăilor din sat și că a fost cea mai plăcută plată.”

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