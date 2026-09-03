Stimulente financiare pentru absolvenţii din România care au obţinut media 10 la examenele naţionale din anul 2026: Câți bani vor primi
Stimulente financiare pentru absolvenţii din România care au obţinut media 10 la examenele naţionale din anul 2026: Câți bani vor primi
Guvernul a aprobat, joi, 3 sptembrie 2026 acordarea unor stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din 2026, ca formă de recunoaștere a performanțelor școlare și de încurajare a continuării studiilor.
Potrivit deciziei Executivului, absolvenții clasei a VIII-a care au obținut media 10 la Evaluarea Națională vor primi câte 2.000 de lei. În cazul absolvenților de liceu care au obținut media maximă la examenul național de bacalaureat, stimulentul financiar este de 5.000 de lei.
În total, pentru acordarea acestor stimulente sunt necesari 474.000 de lei. Din această sumă, 14.000 de lei sunt destinați absolvenților clasei a VIII-a, iar 460.000 de lei, absolvenților de liceu. Fondurile provin din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026, fără a genera un impact financiar suplimentar asupra bugetului general consolidat.
În 2026, șapte absolvenți de clasa a VIII-a au obținut media 10 la Evaluarea Națională, în timp ce 92 de absolvenți de liceu au încheiat examenul de bacalaureat cu media maximă.
Lista beneficiarilor și modalitatea concretă de acordare a stimulentelor urmează să fie stabilite prin ordin al ministrului Educației și Cercetării.
Prin această măsură, autoritățile urmăresc să recompenseze rezultatele de excepție și să îi încurajeze pe elevii cu performanțe remarcabile să își continue parcursul educațional și să își valorifice potențialul academic.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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