FOTO | Peste 10.000 de euro strânși în mai puțin de 2 săptămâni pentru un tânăr de 38 de ani, din Ghețar-Gârda de Sus, care suferă de o boală gravă: „Lupta sa pentru viață poate continua cu sprijinul unor oameni cu suflet mare”
Peste 10.000 de euro strânși în mai puțin de 2 săptămâni pentru un tânăr de 38 de ani, din Ghețar-Gârda de Sus, care suferă de o boală gravă: „Lupta sa pentru viață poate continua cu sprijinul unor oameni cu suflet mare”
Un apel umanitar lansat în urmă cu 2 săptămâni a dat rezultatele așteptate. S-au strâns în acest interval de timp 10.750 de euro pentru un tânăr de 38 de ani, din Ghețar-Gârda de Sus, care suferă de o boală gravă.
Alin Purda, un pompier din Munții Apuseni implicat în acțiuni umanitare, este cel care a lansat, luni, 12 ianuarie 2026, prin intermediul ziarulunirea.ro un apel pentru ajutorarea tânărului în cauză.
Citește și: FOTO | APEL UMANITAR pentru un tânăr de 38 de ani, din Ghețar-Gârda de Sus, care suferă de o boală gravă: Familia sa nu are resursele materiale necesare pentru a suporta costurile aferente tratamentului
Acesta suferă de o boală gravă, iar familia sa nu are resursele materiale necesare pentru a suporta costurile aferente tratamentului.
„Zilele trecute m-a sunat o doamnă din catunul Ghețar, comuna Gârda de Sus, în legătură cu fiul dânsei, ca să îmi ceară ajutorul, întrucât va fi pus pe o listă de așteptare pentru un transplant hepatic. Nu am stat pe gânduri, m-am urcat în mașină și am mers până acolo sus să vad despre ce este vorba.
Fiul doamnei are 38 ani, este căsătorit și are o fetiță de 8 ani, a fost internat la Alba, apoi la Cluj, este cu ciroză hepatică și diabet, fiind dependent de insulină, iar în 3 februarie o să meargă la Cluj să se interneze în vederea analizelor și a etapelor premergătoare acelui transplant hepatic, care, din ce am înțeles, nu se plătește.
Doar că familia trăiește din cei 1.280 de lei cât are el pensie și din ce mai face soția prin gospodărie, ori cu banii aceștia nu fac față cheltuielior cu drumurile, analize, medicamente și ce va mai urma pentru ca el să mai aibă o șansă la viață”, relatat Alin Purda în urmă cu 2 săptămâni.
„Tocmai am mers din nou la tânărul din Ghețari-Gârda de Sus. Suntem bucuroși de ce am realizat. A mai strâns fonduri și un băiat din zonă după ce a văzut și el articolul din ziar. Domnul din Ghețari-Gârda de Sus va putea astfel începe procedurile medicale în 3 februarie. Lupta sa pentru viață poate continua cu sprijinul unor oameni cu suflet mare. Le mulțumesc tuturor celor care au sprijinit această cauză”, ne-a transmis Alin Purda vineri, 23 ianuarie 2026.
Persoanele care pot ajuta financiar pot face în continuare donații în contul
RO26BTRLRONCRT0DC4633801
deschis la Banca Transilvania pe numele Pașca Brăduț-Ilisie
Telefon 0748851008
