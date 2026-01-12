FOTO | APEL UMANITAR pentru un tânăr de 38 de ani, din Ghețar-Gârda de Sus, care suferă de o boală gravă: Familia sa nu are resursele materiale necesare pentru a suporta costurile aferente tratamentului

APEL UMANITAR pentru un tânăr de 38 de ani, din Ghețar-Gârda de Sus, care suferă de o boală gravă: Familia sa nu are resursele materiale necesare pentru a suporta costurile aferente tratamentului

Alin Purda, un pompier din Munții Apuseni implicat în acțiuni umanitare, a lansat, luni, 12 ianuarie 2026, un apel pentru ajutorarea unui tânăr de 38 de ani, din Ghețar-Gârda de Sus, județul Alba.

Acesta suferă de o boală gravă, iar familia sa nu are resursele materiale necesare pentru a suporta costurile aferente tratamentuluiR.

„Zilele trecute m-a sunat o doamnă din catunul Ghețar, comuna Gârda de Sus, în legătură cu fiul dânsei, ca să îmi ceară ajutorul, întrucât va fi pus pe o listă de așteptare pentru un transplant hepatic. Nu am stat pe gânduri, m-am urcat în mașină și am mers până acolo sus să vad despre ce este vorba.

Fiul doamnei are 38 ani, este căsătorit și are o fetiță de 8 ani, a fost internat la Alba, apoi la Cluj, este cu ciroză hepatică și diabet, fiind dependent de insulină, iar în 3 februarie o să meargă la Cluj să se interneze în vederea analizelor și a etapelor premergătoare acelui transplant hepatic, care, din ce am înțeles, nu se plătește.

Doar că familia trăiește din cei 1.280 de lei cât are el pensie și din ce mai face soția prin gospodărie, ori cu banii aceștia nu fac față cheltuielior cu drumurile, analize, medicamente și ce va mai urma pentru ca el să mai aibă o șansă la viață”, ne-a relatat Alin Purda.

Persoanele care pot ajuta financiar pot face donații în contul

RO26BTRLRONCRT0DC4633801

deschis la Banca Transilvania pe numele Pașca Brăduț-Ilisie

Telefon 0748851008

