FOTO | Performanță extraordinară a albaiulianului Andrei Irimie: A „cucerit„ medalia de AUR la Campionatul Mondial de Powerlifting Seniori din Cluj Napoca
Performanță extraordinară a albaiulianului Andrei Irimie: A „cucerit„ medalia de AUR la Campionatul Mondial de Powerlifting Seniori din Cluj Napoca
Andrei Irimie, sportivul legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de Powerlifting Seniori, care se desfășoară în perioada 10-16 noiembrie 2025, la Cluj Napoca. Performanța sa remarcabilă a avut loc la proba de împins din culcat, în cadrul categoriei de greutate 83 kg, unde a reușit să ridice 265 kg.
Citește și: Bianca Todorescu, din județul Alba, scrie istorie în powerlifting. Prima femeie româncă medaliată mondial la seniori
Competiția, denumită oficial Campionatul Mondial de Powerlifting, Echipat, Seniori, M+F, continuă și în zilele următoare, reunind sportivi din întreaga lume care își măsoară forța și tehnica la cel mai înalt nivel. Evenimentul, unul dintre cele mai prestigioase din calendarul internațional de powerlifting, promite în continuare momente spectaculoase și rezultate impresionante.
Despre succesul său, Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Naționale de Powerlifting, a declarat:
„Asa cum am afirmat în postarea anterioară, adevărurile mari se exprimă în puține cuvinte: Irimie Andrei, CS Unirea Alba Iulia, sportiv senior pe care eu îl antrenez de 15 ani, a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de Powerlifting Seniori Cluj Napoca 2025!
A reușit o performanta formidabilă: 265 kg ridicate la proba de împins din culcat, în cadrul categoriei de greutate 83kg! Felicitari Andrei Irimie! Nu ne oprim aici…Mulțumesc tuturor celor care ne susțin cu adevărat!”
Andrei Irimie este unul dintre cei mai valoroși sportivi români în domeniul powerlifting, având o carieră impresionantă la CS Unirea Alba Iulia. Cu performanțe recunoscute internațional, Andrei reprezintă România la competiții de top și continuă să inspire tinerii sportivi prin determinare, disciplină și rezultate excepționale.
Evenimentul va fi transmis în direct pe canalul Eurosport în zilele de 13 și 16 noiembrie 2025, oferind iubitorilor de powerlifting ocazia să urmărească performanțele celor mai buni sportivi la nivel mondial.
Campionatul Mondial de Powerlifting se desfășoară cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport și al mai multor parteneri principali: Clubul Sportiv Universitatea din Alba Iulia, Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, Grand Hotel Italia Cluj Napoca, STAGE PRO, Micromatic, Prodvinalco, Welde Romania și Tonalli.
