FOTO | Prima femeie româncă medaliată la senioare la un Campionat Mondial de Powerlifting. Sebeșanca Bianca Teodorescu va reprezenta România la Cluj Napoca

acum 12 minute

Prima femeie româncă medaliată la senioare la un Campionat Mondial de Powerlifting. Sebeșanca Bianca Teodorescu va reprezenta România la Cluj Napoca

Bianca Teodorescu a devenit prima femeie româncă medaliată la un Campionat Mondial de Powerlifting pentru seniori, marcând un moment istoric pentru sportul românesc. Sportiva legitimată la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia va participa la Campionatul Mondial de Powerlifting, Echipat, Seniori, M+F, care va avea loc în perioada 10-16 noiembrie 2025, la Cluj Napoca.

Citește și: VIDEO | Campionatul Național de Powerlifting 2025: Peste 240 de sportivi din întreaga țară concurează pentru a-și demonstra forța. Ovidiu Pănăzan: „O să avem rezultate deosebite”

Bianca este din Sebeș, Alba și la doar 20 de ani și 51 kg, a reușit să ridice în competiție 112,5 kg. Antrenată de Ovidiu Pănăzan de cinci ani, aceasta a reușit să obțină performanța în competiție cu sportivele din categoria seniorilor, fiind legitimată la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, condus de directorul Corneliu Mureșan.

„Adevărurile mari se exprimă în puține cuvinte. Bianca a făcut istorie și restul e istorie pe care o vom scrie în continuare având calitatea de învingători”, a declarat Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Naționale de Powerlifting și antrenor la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia.

Printre participanții de la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia se numără:
• Irimie Andrei – 83 kg,
• Lupaș Florin – +120 kg,
• Cazacu Alexandru -120 kg
• Cazacu Alexandra – 63 kg.

De la Universitatea din Alba Iulia vor concura:
• Hideg Dan – 93 kg,
• Bejenariu Paul -105 kg,
• Vasilescu Andreea – 57 kg
• Ioniță Raluca – 63 kg

De asemenea, la competiție participă sportivi de la Clubul Sportiv Iron Team din Ploiești: Moise Gheorghe, Moise Cristian, Dumitrescu Ștefana și Andronache Maxim.

Campionatul Mondial de Powerlifting se desfășoară cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport și al mai multor parteneri principali: Clubul Sportiv Universitatea din Alba Iulia, Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, Grand Hotel Italia Cluj Napoca, STAGE PRO, Micromatic, Prodvinalco, Welde Romania și Tonalli.

Evenimentul va fi transmis în direct pe canalul Eurosport în zilele de 13 și 16 noiembrie 2025, oferind iubitorilor de powerlifting ocazia să urmărească performanțele celor mai buni sportivi la nivel mondial.

Președintele Ovidiu Pănăzan a ținut să mulțumească Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia pentru sprijinul acordat Biancăi Teodorescu și nu numai.

