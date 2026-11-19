Prefectul Corneliu Mureșan a dispus operaționalizarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției în contextul avertizărilor de cod portocaliu și cod roșu

În contextul avertizării meteorologice nr. 189 din 19 noiembrie 2026, emise de Administrația Națională de Meteorologie, care vizează intensificări puternice și susținute ale vântului în județul Alba, în perioada 19 noiembrie 2026, ora 18:00 – 20 noiembrie 2026, ora 10:00, prefectul județului Alba, domnul Corneliu Mureșan, i-a convocat astăzi, 19 noiembrie 2026, la o ședință de lucru pe conducătorii principalelor instituții și structuri cu atribuții în gestionarea unor astfel de situații.

La ședință au participat subprefectul județului Alba, domnul Andrei Vincze, inspectorii-șefi ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, Inspectoratului de Poliție Județean Alba și Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, precum și reprezentanți ai DEER Alba, Secției Drumuri Naționale Alba, Direcției Silvice Alba și Gărzii Forestiere.

Prefectul a fost informat cu privire la forțele și mijloacele de intervenție disponibile la nivelul județului. În cadrul ședinței, domnul Corneliu Mureșan a dispus operaționalizarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI) Alba.

Totodată, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară, a adoptat Hotărârea nr. 30 din 19 noiembrie 2026. Pentru gestionarea eventualelor situații de urgență care se pot înregistra pe teritoriul județului Alba pe fondul fenomenelor meteorologice prognozate, la articolul 1 din hotărâre au fost stabilite următoarele măsuri, în ordinea adoptată.

ISU Alba

a) va asigura operaționalizarea Grupei Operative.

b) va prealerta personalul aflat în tură liberă.

c) va asigura măsurile necesare operaționalizării CJCCI Alba.

d) va asigura monitorizarea permanentă a situației operative în județ și, la nevoie, va asigura intervenția operativă pentru gestionarea situațiilor de urgență înregistrate.

e) va coordona intervenția operativă a serviciilor voluntare pentru situații de urgență.

f) va verifica inopinat instituirea permanenței la sediul primăriilor.

g) va asigura fluxul informațional-decizional între instituțiile publice și autoritățile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență și CJSU Alba. IPJ Alba va asigura măsurile specifice din competență pe linia ordinii și siguranței publice, respectiv a circulației rutiere. IJJ Alba, prin posturile de jandarmerie montană, și Salvamont Alba, prin echipele proprii, vor sprijini Comitetele Locale pentru Situații de Urgență în vederea înștiințării populației din zonele potențial afectate cu privire la modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență și la pericolul la care sunt expuse persoanele care parcurg trasee turistice în aceste zone. SGA Alba va monitoriza cursurile de apă pentru a identifica eventualele creșteri ale debitelor sau alte situații din competență, care vor fi comunicate în vederea luării măsurilor ce se impun. SDN Alba va asigura intervenția operativă pentru menținerea și/sau restabilirea stării de practicabilitate a drumurilor aflate în administrare. Centrele de Întreținere și Coordonare Pianu și Dumbrava, de pe autostrăzile A1, respectiv A10, vor asigura intervenția operativă pentru menținerea și/sau restabilirea stării de practicabilitate a drumurilor aflate în administrare. Operatorii de utilități publice din domeniile electricității, gazelor, apei și telecomunicațiilor vor asigura personalul necesar și intervenția operativă pentru remedierea eventualelor deranjamente sau avarii la instalațiile proprii, produse pe fondul fenomenelor prognozate. Consiliul Județean Alba va asigura sprijin, conform competențelor, pentru gestionarea situațiilor de urgență înregistrate. Primarii unităților administrativ-teritoriale din județul Alba aflate sub incidența codului portocaliu, în calitate de președinți ai Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, vor lua următoarele măsuri.a) vor institui permanența la sediul primăriei pe durata valabilității codului roșu și a codului portocaliu și vor transmite Centrului Operațional Județean al ISU Alba datele de contact ale persoanelor care asigură permanența. b) vor convoca de urgență Comitetul Local pentru Situații de Urgență în vederea verificării și punerii în aplicare a planurilor proprii de măsuri. c) vor asigura pregătirea materialelor necesare pentru intervenție și participarea la acțiunile de protecție și de apărare cu utilajele și echipamentele din dotarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență. d) vor asigura pregătirea forțelor și mijloacelor pentru intervenție de la nivelul autorităților administrației publice locale și al operatorilor economici. e) vor asigura, la nevoie, punerea în funcțiune a sistemelor de avertizare-alarmare din localități. f) vor asigura amenajarea locurilor de refugiu și stabilirea traseelor de evacuare și a zonelor de acordare a primului ajutor pentru persoanele afectate. g) vor crea condițiile necesare pentru asigurarea populației sinistrate cu apă potabilă, alimente și materiale de cazarmament de strictă necesitate. h) vor asigura monitorizarea permanentă a cursurilor de apă. i) în cazul înregistrării unor efecte ale situațiilor de urgență pe raza unității administrativ-teritoriale, vor informa de îndată Centrul Operațional Județean al ISU Alba, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 sau la numărul 0258 810 411.

Toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Alba au fost informate. Situațiile de urgență constatate în teren trebuie semnalate imediat, astfel încât echipele să poată interveni operativ.

Potrivit avertizării emise de Administrația Națională de Meteorologie, de joi, 19 noiembrie, ora 18:00, până vineri, 20 noiembrie, ora 01:00, județul Alba se va afla sub cod portocaliu de vânt puternic. Rafalele vor atinge 70–90 km/h în zona joasă, 100–110 km/h la munte și 120–140 km/h la altitudini mari.

Vineri, 20 noiembrie, între orele 01:00 și 10:00, codul roșu vizează zona montană la altitudini de peste 1.200 de metri, unde sunt prognozate intensificări puternice și susținute ale vântului, cu viteze ce pot depăși 120–140 km/h. În celelalte zone ale județului rămâne în vigoare codul portocaliu, cu rafale de 70–90 km/h în zona joasă și de 100–130 km/h la munte, între 800 și 1.200 de metri. Între orele 10:00 și 16:00, județul Alba se va afla sub cod galben de intensificări ale vântului.

Instituția Prefectului – Județul Alba recomandă cetățenilor să evite deplasările care pot fi amânate, în special în zona montană, și să amâne drumețiile, activitățile în aer liber și lucrările la înălțime. Închideți ferestrele, fixați obiectele din exterior care pot fi luate de vânt și evitați zonele cu arbori, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care pot fi doborâte. Dacă sunteți la volan, adaptați viteza la condițiile de drum, măriți distanța față de celelalte vehicule și evitați oprirea sau staționarea în apropierea arborilor și a elementelor instabile.

În cazul unei situații de urgență, apelați imediat 112.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)